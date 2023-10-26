  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ آبان ۱۴۰۲، ۱۵:۳۵

اردوغان: حملات وحشیانه اسرائیل، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد

اردوغان: حملات وحشیانه اسرائیل، غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد

رییس‌جمهور ترکیه بار دیگر با انتقاد از بمباران مردم فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که حملات رژیم صهیونیستی نه دفاع از خود که حملات وحشیانه‌ای است که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه که بار دیگر اظهارات تندوتیز خود علیه رژیم صهیونیستی را آغاز کرده، امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که حملات بی‌امان جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه «نه دفاع از خود که حملات وحشیانه‌ای است که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

وی همچنین گفت: بیش از ۱۲ تن بمب بر سر ۲.۳ میلیون انسان در غزه که منطقه‌ای بسیار پرتراکم است، فرو ریخته شده است. زنان و کودکان بی‌گناه بخش عمده قربانیان هستند، نمی‌توانیم در مقابل آنچه شاهد هستیم، ساکت بنشینیم.»

رییس‌جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه «آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، فراتر از دفاع از خود است و به سمت ظلم و جنایتی وحشیانه و کشتار فلسطینیان کشیده شده» افزود: تمامی کشورهای غربی به جای دعوت به آرامش، از حملات اسرائیل حمایت می‌کنند، پس حقوق بشر کجاست؟

اردوغان با بیان اینکه «سکوت در مورد کشتار کودکان در غزه شرم آور است و هیچکس نمی تواند ما را در این موقعیت قرار دهد» گفت: همه کسانی که در قبال غزه سکوت می کنند، مسئولیت دارند، از جمله سازمان های بین المللی.

وی در ادامه افزود: آماده ایم هر کاری که برای آتش بس در غزه لازم است انجام دهیم. تلاش می کنیم با همکاری برادرانمان در مصر به غزه کمک کنیم

رییس‌جمهور ترکیه با انتقاد از موضع غرب در بمباران مردم غزه گفت:چه اتفاقی باید در غزه بیفتد تا غرب خواستار آتش بس شود.  کشورهای غربی به جای دعوت به خویشتن داری، از حملات اسرائیل حمایت بی قید و شرط می کنند.

کد مطلب 5922502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمود IR ۱۹:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۴
      1 1
      پاسخ
      ضعیف ترین واکنش‌ها به نسل کشی فلسطینیان همین مردک هزار چهره نوکر آمریکا هست.از هر اتفاقی خوب و بد در دنیا بدنبال کسب سود و منافع نامشروع هست. و به دنبال خود اسم کشور مسلمان را یدک می کشد عجب طنز تلخی دارد این تاریخ بشریت!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها