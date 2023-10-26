به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه که بار دیگر اظهارات تندوتیز خود علیه رژیم صهیونیستی را آغاز کرده، امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که حملات بی‌امان جنگنده‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه «نه دفاع از خود که حملات وحشیانه‌ای است که غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

وی همچنین گفت: بیش از ۱۲ تن بمب بر سر ۲.۳ میلیون انسان در غزه که منطقه‌ای بسیار پرتراکم است، فرو ریخته شده است. زنان و کودکان بی‌گناه بخش عمده قربانیان هستند، نمی‌توانیم در مقابل آنچه شاهد هستیم، ساکت بنشینیم.»

رییس‌جمهور ترکیه با تأکید بر اینکه «آنچه در غزه اتفاق می‌افتد، فراتر از دفاع از خود است و به سمت ظلم و جنایتی وحشیانه و کشتار فلسطینیان کشیده شده» افزود: تمامی کشورهای غربی به جای دعوت به آرامش، از حملات اسرائیل حمایت می‌کنند، پس حقوق بشر کجاست؟

اردوغان با بیان اینکه «سکوت در مورد کشتار کودکان در غزه شرم آور است و هیچکس نمی تواند ما را در این موقعیت قرار دهد» گفت: همه کسانی که در قبال غزه سکوت می کنند، مسئولیت دارند، از جمله سازمان های بین المللی.

وی در ادامه افزود: آماده ایم هر کاری که برای آتش بس در غزه لازم است انجام دهیم. تلاش می کنیم با همکاری برادرانمان در مصر به غزه کمک کنیم

رییس‌جمهور ترکیه با انتقاد از موضع غرب در بمباران مردم غزه گفت:چه اتفاقی باید در غزه بیفتد تا غرب خواستار آتش بس شود. کشورهای غربی به جای دعوت به خویشتن داری، از حملات اسرائیل حمایت بی قید و شرط می کنند.