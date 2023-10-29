به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با حمایت‌های جهانی از مردم فلسطین و محکومیت نسل‌کشی مردم غزه، هزاران نفر از مردم آلمان با تجمع در خیابان‌های برلین جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند.

وزارت بهداشت غزه امروز یکشنبه آمار جدیدی از شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: اشغالگران طی ساعات گذشته مرتکب ۵۶ کشتار شدند که در نتیجه آن ۳۰۲ نفر به شهادت رسیدند که بیشتر آنان را آوارگان تشکیل می‌دهند. شمار شهیدان ناشی از حملات هوایی اشغالگران به ۸۰۰۵ نفر رسیده است.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه بیان کرد: اشغالگران عامدانه خانواده‌ها را هدف قرار می‌دهند و ۸۸۱ خانواده از بین رفته اند. شمار شهیدان در غزه به ۸۰۰۵ نفر رسیده که در این میان ۳۳۴۲ نفر کودک و ۲۰۶۲ زن و ۴۶۰ سالخورده به چشم می‌خورند.