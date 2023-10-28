تظاهرات میلیونی در لندن در حمایت از غزه+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، تعداد زیادی از حامیان فلسطین امروز شنبه به خیابان‌های لندن پایتخت انگلیس آمده و با برگزاری تظاهراتی اعتراض آمیز علیه اشغالگران قدس خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه شدند.

بر اساس اعلام این رسانه، تظاهرات امروز در لندن پس از آن برگزار شد که اشغالگران قدس از دیشب اعلام کردند که در حال گسترش عملیات زمینی علیه مردم مظلوم غزه هستند.

به گزارش ایندیپندنت، ارتباطات در نوار غزه به دلیل حملات شدید رژیم صهیونیستی قطع شده است و ارتباط جمعیت ۲.۳ میلیون نفری آن تا حد زیادی با یکدیگر و جهان خارج قطع شده است.

مطابق با گزارش ایندیپندنت، بیش از ۱۰۰ جنگنده نیمه شب گذشته، منازل فلسطینیان را در غزه مورد حمله قرار دادند.

مرکز اطلاع رسانی فلسطین هم اکنون این نظاهرات ضداسراییلی را میلیونی توصیف کرد.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته اعلام کرد که حملات خود را در غزه افزایش داده و نیروی هوایی به طور قابل توجهی به اهداف زیرزمینی حمله می‌کند.

سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی در این باره ادعا کرد: ما از هواپیماهای سوخت رسان هوایی استفاده می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که جنگنده‌ها و بالگردهایی که امشب به غزه حمله می کنند بدون نیاز به بازگشت به پایگاه، سوخت دارند. نیروهای زمینی عملیات خود را امشب گسترش می‌دهند. آماده دفاع در همه عرصه‌ها، نظارت و اقدام برای حفظ منافع امنیتی (رژیم) اسرائیل هستیم. (رژیم) اسرائیل با مصر و آمریکا همکاری خواهد کرد و دفاع در برابر تهدیدات در دریای سرخ را هم تشدید می‌کند.