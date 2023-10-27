به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفته جهانی دراماتراپی با حضور اعضای انجمن دراماتراپی ایران و تعدادی از هنرمندان تئاتر، عصر پنجشنبه ۴ آبان در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

در ابتدای مراسم، احسان حاجی‌پور به عنوان دبیر این رویداد به ارایه گزارشی از شکل‌گیری انجمن دراماتراپی ایران و همچنین جریان دراماتراپی در جهان پرداخت.

وی اظهار کرد: در ایران ۵۱ دراماتراپیست مشغول به فعالیت هستند.

سپس مجید امرایی دبیرکل انجمن دراماتراپی ایران روی صحنه رفت و گفت: از تمام کسانی که چه کم و چه زیاد به ما کمک کردند تا انجمن روند رو به رشد خود طی ۷ سال اخیر را طی کند، قدردانی می‌کنم. در پایان هر سال ۱۰ نفر به اتحادیه جهانی دراماتراپی معرفی می‌شوند تا مدرک بین‌المللی خود را دریافت و فعالیت کنند. در بخش توانبخشی نیز فعالیت‌های انجمن دراماتراپی ادامه دارد.

وی ادامه داد: انجمن دراماتراپی از سال ۲۰۱۷ با ۱۰ کشور موسس از جمله ایران آغاز به فعالیت کرد و تا امروز ۱۰۷ کشور عضو اتحادیه هستند. در ایران در سال ۲۰۱۷ نشان «بوعلی سینا» را به ثبت جهانی رساندیم که سالانه به یک نفر اهدا می‌شود.

امرایی اظهار کرد: انجمن آمادگی این را دارد که شرایط انتشار کتاب‌های مولفان و پژوهشگران در حوزه‌های مشترک با نمایش‌درمانی را منتشر کند. از سال آینده دراماتراپیست ارشد هم خواهیم داشت و در کنار ۱۰ دراماتراپیست، ۴ دراماتراپیست ارشد را هم معرفی خواهیم کرد.

سپس ویدیوی پیام جهانی دراماتراپی توسط دراماتراپیست ژاپنی پخش شد.

در ادامه شهرام گیل‌آبادی به ایراد سخنانی پرداخت و درباره کتاب «نمایش‌درمانی و تئوری شخصیت» تالیف مجید امرایی گفت: خوب است این کتاب به حوزه دانشگاهی و فضاهای دانشگاهی معرفی شود. دوست داشتم این کتاب را پیش از دانژه، مرکز هنرهای نمایشی در تیراژ بالا چاپ می کرد. بخشی از کتاب به شخصیت‌ پردازی و گره‌ها و گرفتاری‌هایی که در جامعه ما وجود دارد، می پردازد.

وی یادآور شد: وجوه فراوانی در این کتاب وجود دارد که بسیار قابل توجه است. تئاتر به شکل امروزی یک تراپی اجتماعی است. تئاتر با تاثیرات شگرف خودش بهترین تراپی برای جامعه بحران‌زده ما است. شهرداری برای حل معضلات اجتماعی باید به سراغ دراماتراپیست‌ها برود.

شهرام کرمی دیگر سخنران این مراسم بود که در سخنانی عنوان کرد: تئاتر هنری است که با وجوه مختلفی درباره‌اش صحبت می‌شود و به عنوان هنر مقدس از آن نام می‌برند. تاریخ گواه موثری است از نقش تئاتر در زندگی اجتماعی و تعالی انسان. تئاتر فقط روی صحنه نیست بلکه وجوه مختلف تئاتر در بسترهای زندگی اجتماعی و شخصی انسان‌ها قابل مشاهده است.

وی یادآور شد: برای راه‌اندازی موسسه دراماتراپی، مجید امرایی مشقت‌های زیادی متقبل شد. او با هزینه شخصی خود فعالیت‌های دراماتراپی را انجام می‌دهد.

در ادامه با حضور محسن حسینی، اسرافیل فرج‌الهی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی از علی حسین سازمند مدیر انتشارات «دانژه»، مهدی یاورمنش دبیر سایت ایران‌تئاتر، فریبرز دارایی خبرنگار تئاتر خبرگزاری مهر و همچنین مصطفی محمودی همکار برتر انجمن دراماتراپی ایران قدردانی شد.

سپس شهرام کرمی بار دیگر روی صحنه حاضر شد و گفت: شب گذشته یکی از هنرمندان عزیز و همشهری من دارفانی را وداع گفت. حسن همتی هنرمند کوتاه قامتِ بلند همت ایران بود که در یک خانواده هنرمند و هنردوست زندگی می‌کرده است.

کرمی از حاضران در سالن خواست که به احترام حسن همتی بایستند و یک دقیقه سکوت و در ادامه صلواتی را قرائت کنند.

در ادامه مراسم فاطمه گل‌محمدی نوازنده هنگ‌درام به اجرای قطعه‌ای موسیقایی پرداخت.

سپس با حضور وحید آگاه و شهرام کرمی از شیما شهرکی به عنوان روانشناس برتر و برگزیده انجمن دراماتراپی ایران، طیبه محمدعلی برای بخش داوری‌ها و مریم یاسین‌زاده برای پژوهش در حوزه دراماتراپی قدردانی شد.

در ادامه با حضور مجید امرایی و شهرام گیل آبادی، هنگامه کریمی، زهره ضرابی مقدم، مریم حبیبی، فاطمه وطن‌خواه، لیلا برآغوشی، رباب رضایی، منصوره احمدعلیخان، سارا حیدری زاده، حبیبه تدین، زهرا زندخانه و فهیمه سعادت مدرک‌های علمی خود را دریافت کردند و سوگندنامه مرکز بین‌المللی دراماتراپی ایران توسط مجید امرایی قرائت شد.

سپس دراماتراپیست‌های جوان از زهرا جعفری مدیر انجمن دراماتراپی ایران و همسر مجید امرایی به پاس این سال‌ها تلاش و حضور در این انجمن قدردانی کردند.

همچنین از زهره سلیمانی و مریم یاسین‌زاده ۲ دراماتراپیست موفق که در سطح کاری‌شان پیشرفت داشته‌اند، قدردانی و نشان استادی به آن‌ها اهدا شد.

در ادامه مراسم و با حضور اسرافیل فرج‌اللهی، وحید لک، علی حسین سازمند، محسن حسینی، شهرام کرمی، مجید امرایی، وحید آگاه و شهرام گیل‌آبادی مدالیوم و نشان عالی «بوعلی سینا» انجمن دراماتراپی ایران به قطب‌الدین صادقی مدرس، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان شناخته شده تئاتر ایران اهدا شد.

قطب‌الدین صادقی پس از دریافت این مدالیوم گفت: یک جامعه‌شناس می‌گوید در یک جامعه مدرن وجود دستگاه‌ها و نهادهای دقیقی است که می‌تواند امور شهر را در دست بگیرد و هر قدر جامعه دارای این تشکیلات و سازمان‌های اداری باشد که بتواند امور مردم را اداره کند، این جامعه مدنی‌تر است.

صادقی اظهار کرد: در شهرهای بزرگ الان روان مساله اصلی است. یک عارف هندی در کتاب هایش نوشته است «همان‌گونه که ما به بهداشت جسم اهمیت می‌دهیم، بهداشت روح از آن مهم‌تر است.»

وی تاکید کرد: کاری که مجید امرایی با تلاش و پیگیری مثال زدنی‌اش الان انجام می‌دهد در همین راستا است. او برای سلامت روح انسان‌ها تلاش می‌کند که این خیلی قابل ستایش است. این صرفا یک کار هنری نیست، بلکه او یک کار هنری مدنی برای جامعه می‌کند.

در پایان مراسم از کتاب «نمایش درمانی و تئوری شخصیت» نوشته مجید امرایی رونمایی شد.