تیم ملی والیبال نشسته بدون باخت قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، فینال مسابقات والیبال نشسته مردان در بازی‌های پاراآسیایی امروز جمعه در سالن «لین پینگ اسپرت سنتر» شهر هانگژو برگزار شد.

در این دیدار تیم‌های ایران و قزاقستان به مصاف هم رفتند که تیم ایران موفق شد حریف خود را ۳ بر صفر مغلوب کند و مدال طلای این دوره از بازی‌ها را به خود اختصاص بدهد.

شاگردان هادی رضایی در این دیدار با نتایج ۲۵ بر ۱۴، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۱۸ پیروز شدند.

تیم ایران که قزاقستان را در مرحله گروهی نیز شکست داده بود، در این مسابقات حتی یک ست هم به حریفان نداد و همچون همیشه، با اقتدار به مقام قهرمانی رسید.