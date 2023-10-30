جزئیات سومین جلسه کمیته فنی برای انتخاب سرمربی تیم ملی والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا داورزنی در ابتدای نشست سوم کمیته فنی برای بررسی عملکرد تیم ملی و انتخاب سرمربی جدید این تیم، گفت: جلسات مفصلی داشتیم و با برخی مربیان خوب دنیا بیش از یک ساعت و نیم صحبت کردیم و براساس شاخص‌هایی که مدنظر شماست (کمیته فنی) امیدواریم به انتخاب درستی برسیم تا موجب بهبود وضعیت والیبال کشورمان در دنیا شود.

وی با بیان این‌که اختلاف نظر درباره انتخاب سرمربی همواره زیاد است و همه نظرات برای فدراسیون است، گفت: در نهایت باید تصمیم بگیریم. البته درحال حاضر یک تیم با یک مربی صربستانی قهرمان المپیک می‌شود و این‌که سرمربی چه ملیتی داشته باشد، خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بسیاری از مربیان والیبال ایران روی مربیان ایتالیایی نظر دارند و می‌گویند چرا میان گزینه‌ها نیست. عوامل موفقیت در ورزش یک فاکتورش سرمربی است.

رئیس فدراسیون والیبال تصریح کرد: برخی می‌گویند ایرانی و خارجی بودن سرمربی مهم نیست و عملکرد فرد مورد نظر اهمیت دارد، پس ذهن خود را محدود نکنید به این که یک سرمربی سرشناس خارجی باید بیاید. مثلاً آلکنو در زمان کوتاهی که داشت نتوانست به نتیجه مدنظر فدراسیون دست یابد. در نتیجه بحث ایرانی یا خارجی بودن سرمربی را نبستیم.

وی با اشاره به این‌که باید مربی مناسبی که بتواند با تیم ملی خوب کار کرده و رنکینگ را بالا ببرد، مدنظر اعضای کمیته فنی قرار گیرد، گفت: وقتی می‌گوئیم مربی شایسته، باید ببینیم ۱۴ شاخصه مورد نظر برای سرمربی را در کدام مربی می‌توانیم پیدا کنیم و کدامشان امکان قرارداد با فدراسیون والیبال ایران در مدت زمان مناسب دارند.

داورزنی ادامه داد: در چند روز گذشته به صورت مفصل با برخی گزینه‌های مطرح شده صحبت کردم و لیستی از این افراد در اختیار اعضای کمیته فنی قرار گرفته است و اگر معتقدیم تیم ملی ایران از لحاظ فنی و رفتاری نقاط ضعفی دارد، باید چه عواملی را در انتخاب سرمربی در نظر گرفت؟

رئیس فدراسیون والیبال افزود: مربی و کادر باید ویژگی‌های شخصیتی‌ای داشته باشد که به بازیکنان منتقل شود و در انتخاب سرمربی جدید باید انگیزه‌های مربی را هم در نظر گرفت. سرمربی باید اقتدار داشته باشد که بخش عمده آن ذاتی است. قدرت رهبری که فرد براساس آن بتواند تیمش را به خوبی رهبری کند هم از اهمیت بالایی برخوردار است. به روز بودن و توانایی فنی مربی دیگر مشخصه مهم برای انتخاب یک سرمربی است. خودباوری نیز مهم است که نباید از پیش باخته سرتمرین و مسابقه برود.

داورزنی در ادامه گفت: مقبولیت دیگر مشخصه مهم سرمربی است و نباید بازیکنان سرمربی را به زور قبول کنند. اگر این ویژگی‌ها نباشد در تیم هرج و مرج پیش آمده و نمی‌توان انتظاری از تیم ملی داشت. کادر فنی باید ظرفیت‌های والیبال ایران را بشناسد و حتی بازیکنان لیگ دسته یک والیبال هم مدنظرش باشد. آشنایی با رقبا نکته دیگر است و سرمربی از پیش حریفان مسابقات پیش رو را می‌شناسد و باید از این حریفان شناخت خوبی داشته باشد.

وی تجربه حضور سرمربی در رقابت‌های بزرگ را دیگر عامل در انتخاب سرمربی تیم ملی دانست و گفت: باید سرمربی انتخابی تجربه حضور در مسابقات مهم دنیا را داشته باشد. همچنین آشنایی به زبان انگلیسی فاکتور مهم دیگر است و برخی از مربیان شناخته شده این مهارت را ندارند و یک نقطه ضعف است. در خانواده والیبال دنیا سرمربیان ارتباطات نزدیک‌تری با هم دارند و باید سرمربی با دنیای والیبال ارتباط خوبی داشته باشد.

رئیس فدراسیون والیبال انعطاف سرمربی و اهل تعامل بودن او را مهم دانست و گفت: این موضوع اهمیت بالایی دارد و وقتی برنامه‌ای تعیین کرده با مشورت خوب بتواند آن را تغییر دهد. اعضای کادر فنی سرمربی هم باید این ویژگی‌ها را داشته باشند تا بتوانند آن را به تیم منتقل کنند. نظم و انضباط، شخصیت تیمی و … باید از کادر به بازیکنان انتقال یابد.

وی در جمع بندی این قسمت از صحبت‌هایش گفت: با ۱۴ سرمربی صحبت که برخی مشکلی برای آمدن به ایران ندارند و برخی قرارداد باشگاهی دارند و در آینده شاید بتوانند سکان تیم ملی را برعهده گیرند.

محسن ترابی، میلاد تقوی، جمشید حمیدی، ناصر میرفخرایی، علی پورعروجی، منوچهر پورحسن، علی مؤذن، مصطفی کارخانه، محمود افشاردوست، جهانگیر سیدعباسی، امیر حسینی، آرش صادقیانی، غلامرضا مومنی‌مقدم، فرهاد نظری‌افشار، علی شاکری، علیرضا نادی، عادل غلامی، عیسی سنگدوینی، پیمان اکبری، امیرحسین منظمی و امیر طلوع‌کیان از دیگر شرکت کنندگان در این نشست هستند. همچنین محمدرضا تندروان و احسن‌اله شیرکوند نیز به صورت آنلاین در جلسه حضور دارند.