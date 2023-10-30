به گزارش خبرگزاری مهر، هفته سوم مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران روز چهارشنبه دهم آبان با هفت دیدار در شهرهای رامسر، اسلامشهر، گنبد، رفسنجان، اردکان، گرگان و اصفهان پیگیری می‌شود.

تیم‌های چادرملو و فولاد سیرجان ایرانیان که با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم جدول قرار دارند، در حساس‌ترین مسابقه این هفته در سالن آیت‌الله خاتمی اردکان به مصاف یکدیگر خواهند رفت تا فاتح این دیدار به سومین برد متوالی خود دست یابد و در جایگاه بهتری نسبت به حریف خود قرار گیرد.

چادر ملو در هفته نخست پیکان را در تهران و در هفته دوم گیتی پسند را در اردکان از پیش رو برداشت تا این هفته در دومین بازی خانگی خود در این رقابت‌ها با فولاد سیرجان ایرانیان روبرو شود.

سیرجانی‌ها نیز در هفته نخست هورسان را در دیدار خانگی شکست دادند و هفته دوم در ارومیه، شهرداری این شهر را از پیش رو برداشتند تا در دومین بازی خارج از خانه به مصاف چادرملو اردکان بروند که نخستین حضور خود در لیگ برتر مردان را تجربه می‌کند.

تیم شهداب یزد صدرنشین جدول مسابقات و مدافع عنوان قهرمانی در هفته سوم میهمان مس رفسنجان است و شاگردان محمدرضا تندروان به دنبال سومین برد متوالی و تداوم صدرنشینی خود هستند. از سوی دیگر تیم مس که با یک برد و دو امتیاز در رتبه دهم جدول قرار دارد، امیدوار است با حمایت تماشاگران فهیم رفسنجان به دومین برد خود دست یابد.

تیم شهرداری گنبد کاووس این هفته و در نخستین بازی خانگی این فصل خود میزبان شهرداری ارومیه است که این مسابقه همزمان با شش دیدار دیگر از ساعت ۱۶ در سالن المپیک آغاز خواهد شد.

جدال دو تیم قعرنشین جدول جذابیت خاص خود را دارد زیرا فاتح این میدان به نخستین برد خود در این فصل از مسابقات دست خواهد یافت. البته رقابت والیبال دو شهر گنبد و ارومیه همیشه تماشاگران خاص خود را دارد زیرا بیشترین پدیده‌های والیبال ایران از این دو شهر معرفی شدند.

تیم طبیعت نیز که امسال نخستین حضور خود در لیگ برتر مردان را تجربه می‌کند، این هفته در دومین بازی خانگی به مصاف نیان الکترونیک خراسان می‌رود. شاگردان ابراهیم وادی که هم اکنون بدون برد و با یک امتیاز در رتبه یازدهم جدول قرار دارند، امیدوار به شکست حریف و کسب نخستین برد خود در این مسابقات هستند.

نماینده مشهد هم با یک برد و چهار امتیاز در رتبه پنجم جدول است و حریف آسانی برای طبیعت نیست زیرا بازیکنان نیان به دنبال حفظ جایگاه فعلی و در صورت امکان ارتقا آن هستند.

تیم هورسان رامسر در دو بازی قبلی خود یک برد و سه امتیاز کسب کرده است و با این عملکرد فعلاً در جایگاه هفتم جدول قرار دارد. شاگردان رحمان محمدی‌راد این هفته در سالن شهید صدر رامسر میزبان ایفاسرام اردکان هستند، تیمی که با دو برد و ۶ امتیاز در رتبه چهارم قرار دارد.

خودروسازان تهرانی این هفته برای اثبات توانایی‌های والیبالی خود راهی گرگان و اصفهان خواهند شد. تیم پیکان در سالن امام خمینی (ره) گرگان میهمان پاس است و نارنجی پوشان در سرزمین سی‌وسه پل به مصاف گیتی‌پسند می‌روند.

سایپا تهران (یک امتیاز و رتبه دوازدهم) تنها تیم بدون برد در میان حریفان این دو مسابقه است که برای نخستین پیروزی به میدان می‌رود، اما شاگردان پیمان اکبری در تیم پیکان (یک برد، دو امتیاز و رتبه نهم) به دنبال افزایش هماهنگی تیمی و کسب دومین برد خود در این فصل هستند. گیتی‌پسند و پاس هم با یک برد در رتبه‌های ششم و هشتم جدول قرار دارند و در میزبانی از خودروسازان به دنبال دومین برد خود هستند که جایگاه خود را نیز بهبود بخشند.

برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ برتر مردان که به طور همزمان از ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد؛

* هورسان رامسر – ایفاسرام اردکان - سالن شهید صدر رامسر

* طبیعت – نیان الکترونیک خراسان - سالن شهید بیضایی اسلامشهر

* شهرداری المپیک کاووس – شهرداری ارومیه - سالن المپیک گنبد

* مس رفسنجان – شهداب یزد - سالن ۹ دی رفسنجان

* چادر ملو اردکان – فولاد سیرجان ایرانیان - سالن خاتمی اردکان

* پاس گرگان – پیکان تهران - سالن امام خمینی (ره) گرگان

* گیتی‌پسند اصفهان – سایپا تهران - سالن مخابرات اصفهان