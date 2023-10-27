نوسانات قیمت سکه و طلا در هفته اول آبان/ افزایش قطره چکانی قیمتها

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی بازار طلا طی هفته نخست آبان ماه حکایت از آن دارد که اگرچه تقاضا در بازار طلا کاهش یافته اما به دلیل افزایش بهای انس جهانی طلا که تحت تأثیر تحولات منطقه خاورمیانه نوسانات افزایشی چند دلاری داشت و در پایان هفته با افزایش ۵ دلاری نسبت به ابتدای هفته به ۱۹۸۶ دلار رسید، قیمت طلا نیز در بازار داخلی افزایش یافت.

بر این اساس در پایان این هفته، سکه طرح قدیم ۲۰۰ هزار تومان، سکه طرح جدید ۸۰۰ هزار تومان، نیم سکه و ربع سکه هر کدام ۵۰ هزار تومان نسبت به ابتدای هفته افزایش قیمت داشت.

در طول هفته نیز قیمت هر مثقال طلای آب شده ۲۹۹ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۶۸ هزار تومان افزایش یافت.

بر اساس این گزارش، قیمت سکه و طلا در هفته نخست آبان ماه در بازار تهران به شرح زیر است.

قیمت طلای ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۴۷۶ هزار و ۵۰۰ تومان، قیمت طلای ۲۴ عیار ۳ میلیون و ۳۰۲ هزار تومان و قیمت مثقال طلا ۱۰ میلیون و ۷۳۵ هزار تومان است.

همچنین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ۲۹ میلیون و ۴۹۲ هزار تومان، قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم ۲۶ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان، قیمت نیم سکه ۱۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان، قیمت ربع سکه ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و قیمت سکه یک گرمی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است.