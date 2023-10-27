حق الزحمه جراح زنان کفاف هزینه ایاب و ذهاب او را نمی دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه محمدنجار، در حاشیه اولین کنگره زایمان در ایران، افزود: بنده در بیمارستان خصوصی فعالیت می‌کنم و تعرفه کورتاژ تشخیصی برای من ارزش رفت و آمد به بیمارستان را ندارد. از طرفی دستورالعمل‌هایی که برای رشته زنان و زایمان نوشته می‌شود، به گونه‌ای است که از جانب دیگران برای ما تصمیم‌گیری می‌شود و این یک مقدار شانیت ما را زیر سوال برده است. این مساله باعث شده که به متخصصین زنان بربخورد و آنها را ناراحت و دلخور کند از اینکه خودشان در کانون تصمیم‌گیری در وزارت بهداشت نیستند.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن میزان استقبال از برگزاری اولین کنگره زایمان در بیمارستان میلاد، گفت: انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان برای برگزاری این کنگره تلاش زیادی کرد و از حدود ۲۰ ماه پیش که کنگره جهانی برث در میلان برگزار شد، اقدام به پیاده‌سازی تمام مطالب آن کردیم تا بهترین ارزیابی را برای سلامت مادر و جنین انجام دهیم.

محمدنجار با اذعان به بالا بودن آمار سزارین در ایران و مشکل‌ساز بودن این مسئله، تصریح کرد: تلاش ما این است که آمار سزارین را پایین آورده و نرخ زایمان طبیعی را بالا ببریم و خوشبختانه استقبال بالای متخصصین از اولین کنگره زایمان، می‌تواند نویدبخش دستیابی به این هدف باشد. ما تلاش خود را می‌کنیم، چرا که اگر مشکلاتی در این حوزه وجود دارد، آنهایی که بهتر می‌توانند این مشکلات را حل کنند، ما هستیم.

این متخصص زنان و زایمان با تاکید بر اینکه ما ایرانی هستیم و دوست نداریم نسل ایرانی از بین برود، خاطرنشان کرد: ما در این کنگره جمع شدیم تا مسائل علمی را مطرح و کاری کنیم که هیچ مساله علمی دیگری برای بچه‌ها باقی نماند. انجمن علمی متخصصین زنان و زایمان ایران مدام این موارد را در کارگاه‌ها و کنفرانس‌های مختلف تکرار می‌کند تا حداقل هیچ گونه مشکل علمی برای بچه‌ها باقی نماند. اما حتی اگر صد درصد مسائل علمی را هم برطرف کنیم، همه جای دنیا به این صورت است که دیکته نانوشته غلط ندارد و هردو حالت زایمان طبیعی و سزارین، ممکن است یک سری عوارض داشته باشد.

وی ضمن اظهار امیدواری از اینکه مسئولین وزارت بهداشت و معاونت درمان خواسته‌های انجمن را بشنوند، تصریح کرد: آنها باید بدانند که ما همه تلاش خود را می‌کنیم و پای کار هستیم تا مشکلات را در این زمینه حل کنیم، اما اگر عارضه‌ای پیش آمد، لازم است که پشتیبانی قانونی از ما انجام شود. آنجایی که تقصیر و قصوری از سوی متخصصین وجود ندارد و هر جای دنیا هم که بود آن مشکل پیش می‌آمد، از ما حمایت شود تا متخصص زنان از زایمان طبیعی نترسد که مبادا گیر قانون بیفتد و مجبور شود یک عمر هزینه‌های آن نوزاد را بدهد، کمااینکه اگر متخصص زنان بترسد، زودتر اقدام به سزارین می‌کند.

محمدنجار اضافه کرد: متخصص زنان باید حمایت‌های دولتی و قانونی لازم را داشته باشد تا بتواند از تمام توان علمی خود برای سلامت مادر و جنین استفاده کند. علاوه بر آن باید در دستورالعمل‌هایی که برای پیشبرد کار زایمان طبیعی می‌نویسیم، از شخصی که وسط گود و دلسوز کشور است، نظرخواهی کنیم، نه اینکه از جای دیگر برای ما تصمیم‌گیری کنند. مشکل اصلی ما این است و ما قول می‌دهیم که همه تلاش خود را برای افزایش سطح علمی خود به کار بگیریم و برای پایین آوردن سزارین و بالا بردن زایمان طبیعی و جمعیت ایرانی راهکار پیشنهاد کنیم. این رسالت هر ایرانی است و ما هم در این مسیر قسم خوردیم.