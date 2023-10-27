از اشتباهات علیه استقلال خسته شده ام/بازیکنانم را باید طلا گرفت

به گزارش خبرنگارمهر، جواد نکونام در نشست خبری پس از دیدار برابر آلومینیوم گفت: تبریک می گویم به هواداران و تیم ،خصوصا ۱۵ دقیقه آخر که ۱۰ نفره شدیم و هواداران نیرو و انرژی به تیم دادند تا بچه ها تمرکز بالایی داشته باشند که بتوانیم از تک گل دفاع کنیم.

وی افزود: بازی کاملا در اخیتار ما بود. می دانستیم حریف سعی می کند از اشتباهات ما استفاده کند یا ضربات ایستگاهی بزند و شما دیدید که ضربات بلندی بر روی دروازه می زدند که بتوانند دروازه ما را باز کنند.

نکونام گفت: بازی با آلومینیوم سخت بود و چند مرتبه از خط دفاع این تیم گذاشتیم. پنالتی برای ما گرفته نشد اما گل زدیم. بازی دست ما بود تا زمانی که ۱۰ نفره شدیم خوب بازی کردیم.

وی ادامه داد: تعویض های اجباری باعث شد شرایط به هم بریزد. در ۱۰ دقیقه پایانی با توجه به ۱۰ نفره شدن فشار زیادی بر روی دروازه ما آمد اما سازمان و شکل دفاعی خوب بود و می توانستیم در ضد حمله ها به گل برسیم که به نتیجه نرسید. می توانستیم بازی را با اختلاف دو گل ببریم اما در دقایق پایانی هم نزدیک بود گل را بخوریم که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد.

نکونام در پاسخ به این پرسش که شما شرایط سختی داشتید و حالا ۶ برد و یک باخت دارید، آیا فکر می کردید با این شرایط استقلال این گونه نتیجه بگیرد، گفت: من در تمام دوران مربیگری ام بازی به بازی فکر می کنم. هر بازی برایم مهم است. شرایط سختی داریم و تمام نشده و با توجه به نقل و انتقالات و سقف قرارداد همه را پشت سر گذاشتیم.

سرمربی استقلال تصریح کرد: روزهای سختی داشتیم و فرامومش نخواهیم کرد اما وقتی می بریم هواداران خوشالم هستند، من راضی هستم.

وی گفت: به بازیکنانم گفته ام که نباید اشتباه کنند چون این تیم تمام زندگی هواداران است. من شرایط سختی را گذارنده ام اما با تمام قدرت تلاش می کنیم .

نکونام در پاسخ به این سوال که با ۶ برد از ۷ بازی بهترین نتیجه گیری را برای شروع لیگ داشتید د و آیا فکر می کردید به این شرایط رویایی برسید، گفـت:چه زمانیکه بازیکن بودم و چه زمانی که مربی بودم، بازیهای استقلال را پیگیری می کردم. من به رکورد فکر نمی کنم. از فردا کارم برای بازی بعد شروع می شود. تمام این زحمات برای بازیکنان است و من کوچکترین نقش را دارم. بازیکنان زحمت می کشند . سال گذشته ۷ ماه دریافتی نداشتند. شرایط نسبت به دو ماه قبل بهتر شده است. همه کارها را بازیکنان انجام می دهند.

نکونام گفت: من به بازیکنان گفته ام کنارشان هستم. آنها داخل زمین تلاش می کنند. من فقط صحبت می کنم. باید تمام بازیکنان استقلال را طلا گرفت و آنها به من کمک کردند.

سرمربی استقلال افزود: این هفته تیم بودن را نشان دادیم. بازیکنان کار بزرگی انجام دادند. در تیم های دیگر خیلی ها اشک تمساح می ریزند به خاطر پول اما ما وظیفه انجام می دهیم. به خاطر این هواداران که عاشق استقلال هستند فقط باید دل آنها را شاد کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که اشاره کردید به پنالی که گرفته نشد تا الان چهارمین پنالتی برای استقلال گرفته نشده نظر شما چیست؟ گفت: فکر می کنم چه بگویم که محروم نشوم.

نکونام گفت: همه به من پیام می دهند این چه داوری است چه قضاوتی است، خسته شده ام از این داوری دیگر نمی دانم چه بگویم. قبل از دیدار برابر مس رفسنجان حتی بازی با سپاهان می دانم که این اتفاقات خواهد افتاد.

وی گفت: دو بازی ما را مهدوی قضاوت کرد. آیا داور دیگر وجود ندارد. در شرایطی که در بازی قبل هم پنالتی نگرفت این بازی هم نگرفت تعجب می کنم، چرا برای ما ۱۰ دقیقه وقت اضافه گرفتند.

نکونام افزود: داور گفت ٦ دقیقه نه ۱۰ دقیقه وقت اضافه. آقایان استقلال باید بدانند که ما باید روبروی همه چیز بایستیم. بدون هیچ جنگی تیم های دیگر ۳ امتیاز می گیرند. چرا ما ۱۰ نفره شدیم.

وی گفت: مرادوند را فن فیتو زدند اما بازیکن ما اخراج شد. داوران کنار ما هم تعجب کردند از این قضاوت.

نکونام ادامه داد: آرمان رمضانی بی دلیل کارت گرفت. شما دیدید ۱۰ دقیقه آخر همه هواداران استرس داشتند. این بازی باید راحت تمام می شد و نمی دانم چه مانده که بگویم و چه اتفاقی است که باید بیفتد که شاهد اشتباهات علیه استقلال نباشیم. ما از این وضعیت خسته شده ایم.

سرمربی استقلال در خصوص کاهش قرارداد خودش و بازیکنان گفت: در مورد قرارداد هم نسبت به هواداران وظیفه انجام دادیم. هیچ منتی وجود ندارد و با عشق و علاقه انجام دادند واین کوچکترین کاری است که انجام دادیم.

وی در خصوص عملکرد بلانکو در این دیدار گفت: بلانکو تازه به استقلال پیوسته است. او به دلیل شرایط ثبت قرارداد دچار استرس و فشار بود اما بازی خوبی انجام داد و به طور حتم شما در آینده بازیهای خوبی از او شاهد خواهید بود.

نکونام در پاسخ به این پرسش که استقلال روند خوبی را از خود نشان داده اما مدیرعامل پرسپولیس گفته است تنها یک تیم می تواند در ورزشگاه آزادی بازی کند و آن پرسپولیس است گفت: اگر این گونه باشد هر دو تیم باید در آزادی بازی کنند و اگر قرار است یک تیم بازی کند استقلال است که باید بازی کند. استقلال و پرسپولیس باید هر دو در ورزشگاه آزادی بازی کنند.