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کد مطلب 5923259
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۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۳۶

تصاویری از حمله توپخانه‌ای شدید رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه

تصاویری از حمله توپخانه‌ای شدید رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه

تصاویری از شمال غزه که زیر بمباران سنگین جنگنده‌های رژیم صهیونیستی قرار دارد را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      0 4
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      یا امام زمان مددی کن یا فاطمه جان مددی کن آماده ایم اقا جان
    • علی بابا IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      0 5
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      بخدا دیر نمی شه که جهان غرب و بعضی از سران کشور های بی غیرت عربی جواب خیانت خود را خواهند دید امارات به جهان اسلام خیانت کرد جبهه مقاومت باید در زنان خود و مشخص جواب دندان شکنی به سران خائن امارت بدهند زنده باد ایران سر بلند و ایرانیان شجاع و عراق و ترکیه روسیه سوریه لبنان بلاروس اسپانیا
    • IR ۰۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
      0 3
      پاسخ
      نابودی اسراییل آرزوی ملت ایران

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