دریافت 7 MB کد مطلب 5923259 https://mehrnews.com/x33mZR ۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۳۶ کد مطلب 5923259 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۵ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۳۶ تصاویری از حمله توپخانهای شدید رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تصاویری از شمال غزه که زیر بمباران سنگین جنگندههای رژیم صهیونیستی قرار دارد را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط زمین گیر شدن تانکهای اسراییل توسط رزمندگان مقاومت در شمال غزه تصویب قطعنامه آتش بس فوری در نوار غزه در سازمان ملل تصاویری از حملات وحشیانه صهیونیستها به غزه بمباران جنون آمیز شمال نوار غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی تظاهرات حامیان فلسطین در استانبول مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی ماجرای تذکر تند رهبر انقلاب به محمود احمدینژاد تظاهرات خشم آلود مردم استانبول مقابل کنسولگری اسراییل بیمارستانهایی که توسط رژیم صهیونیستی بمباران شدهاند رژیم صهیونیستی: امشب حملات به غزه تشدید میشوند برچسبها بمباران هوایی بمباران غزه رژیم صهیونیستی ارتش رژیم صهیونیستی حمله توپخانه ای غزه جنگ غزه
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