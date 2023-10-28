دریافت 10 MB کد مطلب 5923280 https://mehrnews.com/x33n2h ۶ آبان ۱۴۰۲، ۷:۱۲ کد مطلب 5923280 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۶ آبان ۱۴۰۲، ۷:۱۲ تظاهرات حامیان فلسطین در استانبول مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی حامیان فلسطین در استانبول مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. کپی شد مطالب مرتبط تصویب قطعنامه آتش بس فوری در نوار غزه در سازمان ملل تجمع یهودیان مخالف جنگ علیه غزه در نیویورک تصاویری از بمباران مناطق مسکونی غزه با سلاح ممنوعه فسفر سفید موج جدید حملات موشکی مقاومت/ ابوعبیده: دوره شکست صهیونیستها آغاز شده است تصاویری از حمله توپخانهای شدید رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه تداوم حملات وحشیانه علیه غزه با بمبهای حاوی فسفر سفید عفو بینالملل: مردم غزه در معرض یک خطر بیسابقه هستند حمله موشکی به شهرک مفلاسیم توسط گردانهای مقاومت فلسطین اذعان شبکه آمریکایی به بمباران دیوانهوار غزه تصاویری از حملات موشکی نیروهای القسام به اراضی اشغالی برچسبها ترکیه استانبول غزه رژیم صهیونیستی جنگ غزه
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