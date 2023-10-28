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کد مطلب 5923280
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۶ آبان ۱۴۰۲، ۷:۱۲

تظاهرات حامیان فلسطین در استانبول مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی

تظاهرات حامیان فلسطین در استانبول مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی

حامیان فلسطین در استانبول مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند.

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