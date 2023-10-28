به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، تشکل‌های نمونه صادراتی را موتور محرکه و قدرت نامرئی تولید، بازار و صادرات دانست و گفت: موفقیت در این عرصه به سه اصل کیفیت، کفایت و قیمت بستگی دارد یعنی عرضه محصول کیفی که استمرار در تولید و عرضه را با خود دارد و دارای قیمت رقابتی است، البته فراهم کردن زیرساخت‌ها از قبیل احداث سردخانه، بارانداز و … دارای اهمیت است و باید در این مسیر گام برداریم.

هادربادی ادامه داد: با تلاش و پیگیری‌های صورت گرفته، سازمان مرکزی در سال جاری دارای ردیف بودجه‌ای برای این امور شده که این ابزار در اختیار شبکه تحت پوشش آن است.

وی تصریح کرد: اولویت سازمان در اعطای تسهیلات (ردیف یارانه‌ای) به تشکل‌های ملی و استانی بوده که از کانال صنایع تبدیلی و توزیعی و با هدف صادرات فعالیت می‌کنند، زیرا فعالیت در این عرصه باعث سودآوری برای کشاورز، به حرکت در آوردن چرخ صنایع و در نهایت ارزآوری برای کشور می‌شود.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با تاکید بر ضرورت آموزش بازاریابی و صادرات، یادآور شد: بستر و زمینه برای تمامی این امور و انجام کار مشارکتی در سازمان تعاون روستایی و شبکه تحت پوشش بیش از هر مکان دیگری مهیا است و اتحادیه‌های ملی و استانی می‌توانند با استفاده از این ظرفیت‌ها، مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی این مهم را از بالقوه به بالفعل بدل کنند. همچنین مشاوران و همکاران حقوقی سازمان، آماده ارائه مشاوره به مدیران استانی و تشکل‌های مربوط در زمینه قراردادها و اخذ مجوز صادرات هستند.

به گفته هادربادی، اعتبارات تملک دارایی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی امسال نسبت به سال قبل رشد ۴ برابری داشته ولی این کافی نبوده و باید پیگیری‌های بیشتری صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: در برنامه تحول سازمان که برای تهیه و تدوین آن ماه‌ها کارگروهی و کارشناسی صورت گرفته و نقشه راه سازمان است، نقش حوزه بازرگانی بسیار پر رنگ دیده شده است.

وی در ادامه به چند نکته کلیدی در بخش صادرات اشاره کرد و افزود: مدیر موفق کسی است که از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود نهایت بهره را برده و نقاط فرصت و قوت را بیان کند، همچنین تصمیمات حوزه صادرات باید به گونه‌ای اخذ شود که صادرات در طول سال ادامه داشته و هیچ زمانی متوقف نشود.

به گفته وی، در حوزه کشت فرا سرزمینی و تهاتر، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها باید فعالیت بیشتری داشته باشند.

وی در پایان از تشکیل کمیته توسعه صادرات محصولات کشاورزی، به دبیری دفتر مطالعه، پایش و توسعه بازرگانی سازمان خبر داد و گفت: در اولین جلسه این کمیته، راهبرد و نقشه راه صادرات در حوزه تشکل‌ها در دستور کار قرار گیرد.