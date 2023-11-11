۵ سند همکاری میان ایران و افغانستان امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در ششمین روز از نشست مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان گفت: در بدو ورود هیأت افغانستان، اجلاس کمسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور برگزار شد و متعاقب آن ۵ کمیته تخصصی ذیل کمیسیون اصلی شکل گرفت، این کمیته‌ها با بررسی مسائل تخصصی، اسناد مشترکی را تهیه و در حال حاضر برای امضا آماده شده است.

وی افزود: اراده دو طرف بر گسترش همکاری در زمینه‌های مختلف تجاری، اقتصادی و فرهنگی استوار است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تجربیات ذی‌قیمت خود را در بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن، تجارت، آموزش عالی، بهداشت و درمان و تجهیزات پزشکی در اختیار همسایگان قرار دهد.

نیکبخت امتیاز هم‌جواری و وجود مرز مشترک دو همسایه را فرصتی برای توسعه بازارهای مرزی برای گسترش حجم مبادلات دو کشور دانست و گفت: در حال حاضر تجارت بین دو کشور انجام می‌شود اما رضایت‌بخش نیست و می‌توان با زدودن مقررات دست و پاگیر و تسهیل امور برای تجار و بازرگانان دو کشور، ظرفیت تجارت مرزی را افزایش داد.

وی در همین خصوص ایجاد مناطق آزاد مشترک، تأسیس مراکز تجاری دائمی در دو کشور، برپایی نمایشگاه‌های فصلی با هدف معرفی توانمندی‌های دو کشور و نشست مشترک سرمایه‌گذاران دو طرف برای حضور در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را از جمله راهکارهای عملی برای گسترش همکاری‌های ایران و افغانستان برشمرد.

وزیر جهاد کشاورزی، کشت قراردادی و فرا سرزمینی به ویژه در تولید محصولات اساسی کشاورزی را دیگر زمینه همکاری میان دو کشور دانست و از خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی با اولویت همسایه شرقی را از محورهای مورد نظر جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی اعلام کرد.

گسترش روابط با کشورهای مسلمان منطقه

نیکبخت از سیاست راهبردی کشورمان برای گسترش روابط با همسایگان و ملت‌های مسلمان منطقه سخن به میان آورد و گفت: آماده انتقال دانش و فناوری در صنایع، معادن، راه‌سازی و امور زیربنایی به افغانستان هستیم به این منظور، هیأت افغان از صنایع، معادن و فولاد استان اصفهان و ظرفیت‌های بندر چابهار در سیستان و بلوچستان بازدید کرده است.

وی، جاده ترانزیتی از چابهار تا مرز میلک و در ادامه به خراسان جنوبی و در امتداد آن به خراسان رضوی را به عنوان ظرفیت بزرگ انتقال کالا معرفی کرد و از احداث خط ریلی چابهار به زاهدان و مسیر کناری به مرز میلک و امتداد این راه‌آهن به خراسان رضوی در آینده نزدیک خبر داد که می‌تواند دسترسی قندهار و سایر نقاط افغانستان به ایران و دیگر کشورهای منطقه را فراهم کند.

وزیر جهاد کشاورزی در پایان وضعیت امنیتی حاکم بر سرحدات دو کشور را مطلوب خواند و اجرای اسناد تفاهم همکاری را عامل گسترش امنیت پایدار در منطقه و میان دو کشور ارزیابی کرد.

گفتنی است در این نشست ۵ سند همکاری اقتصادی با عناوین سند یادداشت تفاهم اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، صورتجلسه نشست کمیته مشترک همکاری‌های حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای، سند یادداشت تفاهم همکاری سازمان هواپیمایی کشوری ایران و طرف افغانستانی، سند همکاری میان ذوب‌آهن اصفهان و طرف افغانستانی و سند همکاری مناطق آزاد، میان مسؤولان دو کشور امضا و مبادله شد.