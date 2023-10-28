به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کریم چشک، سخنگوی رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش در خصوص مرحله آفندی این رزمایش، اظهار کرد: در روز دوم از رزمایش اقتدار ۱۴۰۲، نیروی زمینی ارتش، عملیات آفندی مقتدرانه‌ای را با حضور یک لشکر زرهی، یک گروه توپخانه و تیم‌های پشتیانی آتش هوانیروز علیه نیروهای مهاجم صورت داد.

سخنگوی رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش با اشاره به استفاده از موشک‌های دورزن فتح ۳۶۰ و موشک‌های فجر، گفت: این موشک‌ها با بردی حدود ۱۲۰ الی ۱۸۰ کیلومتر و با سرعت قابل ملاحظه ۴ ماخ، در واقع دست‌بلند نیروی زمینی در منازعات محسوب می‌شود و همان‌طوری که مشاهده شد در این رزمایش نیز اهداف تعیین شده با موفقیّت و کم‌ترین ضریب خطا توسط این موشک‌ها مورد اصابت قرار گرفتند.

وی افزود: در ادامه این مرحله از رزمایش پهپادهای شناسایی و رزمی مهاجر و ابابیل توانستند اهداف مورد نظر را با موشک‌ها و بمب‌های ارتقاء یافته مورد اصابت دقیق قرار دهند و در ادامه نیز توپخانه با آتش تهیه سنگین مسیر پیشروی را برای نفربرهای زرهی هموار کرد.

همچنین تیم‌های آتش بالگردی در منطقه عمومی رزمایش به انهدام اهداف از شعاع ۳ الی ۲۰ کیلومتری پرداختند.