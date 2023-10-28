نیروهای مسلح آمادگی کامل دفاعی برای مقابله با هر تهدیدی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش، ضمن ارزیابی مثبت عملیات نیروی زمینی در این رزمایش، اظهارداشت: ارتش مطابق با برنامه‌های ارتقای آموزش و آمادگی‌های دفاعی و رزمی خود در طول سال، رزمایش‌های متعددی را طرح‌ریزی و برگزار می‌کند و رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش با هدف ارزیابی سطح آموزش و بررسی نقاط ضعف و قوت و در نهایت توسعه و ارتقای اقتدار دفاعی و رزمی کشور در مواجهه با تهدیدات پیش‌رو برگزار شده است.

فرمانده کل ارتش با اشاره به توانمندی‌های ارائه شده توسط نیروی زمینی و با تقدیر از امیر سرتیپ حیدری فرمانده این نیرو در طرح‌ریزی این رزمایش بزرگ گفت: ابتکارات و اقدامات یگان‌های مختلف هوانیروز، متحرک هجومی و واکنش‌سریع، زرهی، توپخانه و موشکی، پهپاد، مهندسی، جنگ‌الکترونیک و ارائه گوشه‌هایی از توان ناوگان بزرگ ترابری این نیرو برای جابجایی سریع تیپ‌ها با تمام کارکنان، ادوات و تجهیزات از نقاط دوردست به منطقه رزمایش با پشتیبانی هواپیماهای ترابری نیروی هوایی ارتش شایان تحسین است.

سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد: در این رزمایش، توانایی‌های فرماندهی و کنترل، اقدامات راهکنشی و عملیاتی یگان‌ها و رسته‌های مختلف نیروی زمینی از جمله هوانیروز در وضعیت‌های مختلف دفاعی و هجومی و همچنین برخی تجهیزات و مهمات ایرانی به کار گرفته شده در رزمایش، مورد ارزیابی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) ستاد کل نیروهای مسلح و ستاد ارتش قرار گرفت.

وی افزود: در رزمایش اقتدار ۱۴۰۲، هوانیروز با آماده‌سازی و آرایش بیش از ۲۰۰ فروند بالگرد، مأموریت‌های متعدد پروازی اعم از رزمی و پشتیبانی رزمی را در روز و شب با هلی‌برن دقیق نیروها در نقاط مختلف با موفقیت انجام داد که بیانگر جهش و ارتقای توانمندی این ناوگان در سطح غرب آسیا است.

فرمانده کل ارتش افزود: امروز در تمامی پایگاه‌های هواپیمایی نیروی زمینی ارتش در سراسر کشور، آمادگی فزاینده برای انجام مأموریت‌های محوله اعم از رزمی و مردم‌یاری مشاهده می‌شود که حاصل زحمات بی‌بدیل فرماندهان و مدیران دلسوز و جهادی نیروی زمینی و هواپیمایی این نیرو اعم از کارکنان عزیز فنی و خلبانان غیور، متخصصان داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تجربه پیشکسوتان سال‌های دفاع مقدس در نیل به موفقیّت‌های روزافزون هوانیروز است.

فرمانده کل ارتش در خاتمه با تقدیر از آحاد رزمندگان نیروی زمینی از سربازان عزیز مدافع دین و وطن تا فرماندهان ولایی و غیور این نیرو عنوان کرد: این رزمایش دارای پیامی روشن و امید بخش برای کشورهای مستقل از بیگانگان است. در واقع این رزمایش پیام‌آور صلح و دوستی برای کشورهای دوست و پیام‌هایی از ثمرات استقلال برای کشورهایی است که با باور توانمندی‌هایشان، می‌توانند روی پای خود بایستند و با عزت و افتخار و بدون نیاز به بیگانگان از کشور خود دفاع کنند.

امیر سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد: پیام دیگر این رزمایش به دشمنان ایران اسلامی و این مرز و بوم است که بدانند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره آمادگی کامل دفاعی و رزمی برای مقابله با هر تهدیدی را دارند.