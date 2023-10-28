مدرسه ۱۲ کلاسه در سمنان کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه مشارکتی خیرساز ارغان صبح شنبه با حضور استاندار و جمعی از مسئولان استان سمنان در منطقه زاوقان سمنان برگزار شد. به گفته مسئولان این پروژه مشارکتی آموزشی در زیربنای دو هزار و ۱۶۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اجرایی خواهد شد.

استاندار سمنان در این مراسم ضمن اشاره به کلنگ زنی مدرسه ۱۲ کلاسه گفت: تاکید بر روی تأمین نیازهای مناطق کمتر برخوردار یکی از مهمترین محورهای اجرای این طرح خیر ساز است.

سید محمدرضا هاشمی با بیان اینکه این مدرسه ۱۲ کلاسه به جمع زیادی از دانش آموزان در زاوقان سمنان امکان تحصیل در مدرسه جدید می‌دهد، تاکید کرد: استفاده از ظرفیت خیران همواره برای اجرای چنین طرح‌هایی به خصوص در محلات کمتر برخوردار، مؤثر بوده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنان نیز در این مراسم ضمن اشاره به مختصات و ویژگی‌های طرح گفت: مدرسه خیرساز ارغان دارای ۱۲ باب کلاس درس، فضای اداری، سالن اجتماعات و نمازخانه خواهد بود.

امیر حسین قزوینیان با بیان اینکه اعتبار کل این پروژه بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان است، افزود: ۴۲ درصد اعتبارات طرح‌های نیم سال اول ۱۴۰۲ در حوزه مدرسه سازی توسط خیران پرداخت شده که نشان از نقش آفرینی ویژه این قشر دارد.