آغاز عملیات اجرایی ۵ پروژه آموزشی خیرساز در دشتی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین آغاز عملیات اجرایی پنج پروژه آموزشی خیرساز در شهرستان دشتی برگزار شد.
ارسلان زارع استاندار بوشهر بعد از ظهر سه شنبه در این مراسم اظهار داشت: شهرستان دشتی به دلیل وجود مدارس تخریبی و با توجه به جمعیت بالای دانشآموزی، از اولویتهای احداث فضای آموزشی در استان است و امروز پنج پروژه جدید با حمایت خیرین بومی کلنگزنی میشود.
وی افزود: خیرین همواره در احداث مراکز آموزشی، درمانی، مذهبی و مسکن محرومان پیشگام بودهاند و اکنون با همراهی آنان و دولت، عملیات اجرایی پنج پروژه آموزشی خیرساز در دشتی بهطور همزمان آغاز شد. زارع خواستار همکاری همه دستگاههای اجرایی برای تسریع در تکمیل این پروژهها شد.
ابراهیم احمدی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر نیز در این آئین بیان کرد: امروز پنج مدرسه با مجموع ۴۳ کلاس درس، زیربنای ۶ هزار و ۳۰۰ متر مربع و اعتباری معادل ۱۰۷ میلیارد تومان کلنگزنی شد.
وی افزود: این طرحها شامل سه مدرسه ۱۲ کلاسه، یک مدرسه ۶ کلاسه و یک مدرسه یک کلاسه است. احمدی ادامه داد: برای نخستین بار است که پنج مدرسه خیرساز به صورت همزمان در دشتی کلنگزنی میشود و این اقدام پاسخ به نیاز جدی آموزشی در این شهرستان بحرانی استان بوشهر است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان یادآور شد: امیدواریم با تداوم همراهی خیرین، این پروژهها در کمترین زمان ممکن تکمیل و به بهرهبرداری برسد.
