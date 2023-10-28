برگزاری یوم الله ۱۳ آبان در ۵۴ نقطه استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری پیش از ظهر شنبه در نشست ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در دفتر نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به اینکه یوم الله سیزدهم آبان، تجلی خشم و نفرت ملت مسلمان ایران از جنایات استکبار جهانی است، اظهار کرد: استکبار ستیزی به عنوان بارزترین شاخصه انقلاب اسلامی ایران، نقشه‌ها و دسیسه‌های استکبار جهانی برای چپاول و استثمار کشورهای منطقه و مستضعفان دنیا را نقش بر آب کرده است.

وی با تاکید بر ضرورت تبیین ۳ رخداد مهم یوم الله سیزدهم آبان برای نسل جوان افزود: تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی به ترکیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ سبب شد تا این روز بزرگ با تصویب مجلس سوم شورای اسلامی به عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» نامگذاری شود.

حجت الاسلام اشجری ضمن محکومیت حملات ددمنشانه رژیم جانی و غاصب صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بی‌پناه غزه تصریح کرد: مردم مسلمان و انقلابی ایران اسلامی با حضور گسترده و پرشور خود در راهپیمایی یوم الله سیزدهم آبان پاسخی دشمن‌شکن به جنایات ضدبشری اسرائیل خواهند داد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان، شعار محوری یوم الله سیزدهم آبان سال جاری را «نظم نوین جهانی با نسل آرمانی» اعلام کرد و افزود: ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان در استان و همه شهرستان‌ها و بخش‌های گیلان تشکیل شده و آماده برگزاری باشکوه مراسم بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به شکل راهپیمایی و یا تجمع است و برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور اجرای ویژه برنامه‌های متعدد برای همه اقشار مردم جامعه به ویژه دانشجویان و دانش آموزان انجام شده است.

وی با بیان اینکه مراسم بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) در ۵۴ شهر و برخی از دهستان‌های دارای ظرفیت استان گیلان در صبح روز شنبه ۱۳ آبان برگزار می‌شود، گفت: زمینه‌سازی حضور گسترده و پرشور مردم انقلابی و ولایت‌مدار گیلان در این مراسم اهتمام جدی همه مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای فرهنگی را می‌طلبد.

حجت الاسلام اشجری به برگزاری همایش‌ها، نشست‌های تخصصی، کارگاه‌های بصیرت‌افزایی، میزگردهای تبیینی و جلسات پرسش و پاسخ به منظور تبیین جنایات استکبار جهانی اشاره کرد و افزود: نواختن زنگ استکبارستیزی، برگزاری یادواره‌های شهدای دانشجو و دانش آموز، فعالیت‌های قرآنی، اکران فیلم‌های حماسی، نمایش خیابانی و اجرای گروه‌های سرود برخی از برنامه‌های ستاد بزرگداشت یوم الله سیزدهم آبان استان گیلان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان از راه‌اندازی کمپین‌های مجازی با هشتگ‌های ضداستکباری، تولید فیلم کوتاه، کلیپ، نماهنگ، پوستر، عکس‌نوشته، موشن گرافی، پادکست و تولید و پخش برنامه‌های جذاب تلویزیونی و رادیویی با موضوع استکبارستیزی خبر داد و گفت: برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی و هنری، مراسم عصری با شعر، برنامه‌های ویژه کودکان و نوجوانان در قالب مسابقه نقاشی، قصه‌گویی و نقالی، اجرای نقاشی دیواری، فضاآرایی شهری و تبلیغات محیطی از دیگر برنامه‌های ستاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی استان گیلان است.