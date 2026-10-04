اشجری: استکبار ستیزی هویت اصلی انقلاب و نقشه راه ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجتبی اشجری ظهر یکشنبه در نشست ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)، ضمن گرامیداشت هفته انتظامی، اظهار کرد: فرماندهان متعهد و پرسنل خدوم نیروی انتظامی همواره با ایثار و ازخودگذشتگی برای حفظ امنیت و آرامش جامعه کوشیده‌اند و در بزنگاه‌های حساس تاریخی با حضور مقتدرانه در کنار مردم بزرگ ایران، از میهن اسلامی در برابر فتنه‌ها، اغتشاشات، ناامنی‌ها و دسیسه‌های دشمنان دفاع کرده‌اند.

وی احساس مسئولیت و حضور آگاهانه در میادین و خیابان‌ها و خلق ۲۱۷ شب حماسه باشکوه توسط ملت انقلابی ایران و مردم ولایت‌مدار استان گیلان را ستودنی دانست و اظهار کرد: برگزاری شکوهمند اجتماعات مردمی شبانه در بیش از هفت ماه به منظور خونخواهی قائد شهید امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه) و بیعت با ولی امر مسلمین امام سیدمجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، موجب آمادگی کامل و تقویت روحیه نیروهای مسلح در پاسخگویی قاطعانه به حملات متجاوزان و شکست دشمن آمریکایی صهیونیستی شده است.

تاکید بر استکبارستیزی بر اساس آموزه‌های دینی

حجت‌الاسلام اشجری با تاکید بر اینکه استکبارستیزی بر اساس آموزه‌های دینی، هویت اصلی انقلاب اسلامی و نقشه راه ملت سرافراز ایران است، تصریح کرد: مردم مومن و مبارز ایران یک قدم از مواضع انقلابی خود عقب‌نشینی نخواهند کرد و تا آخرین نفس بر عهد خویش با معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (رحمت الله علیه) ایستاده‌اند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، محوری‌ترین پیام انقلاب اسلامی و رمز عزت و پیشرفت آن را استکبارستیزی دانست و بیان کرد: بازخوانی و تبیین سخنان تاریخی امامین انقلاب اسلامی درباره استکبار و صهیونیسم، موجب آگاهی‌بخشی به نسل جوان در رابطه با جنایات آمریکا و اسرائیل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه از ۱۳ آبان سال گذشته تاکنون سطح منازعه ایران اسلامی با شیطان بزرگ به شدیدترین سطح رسیده است، گفت: متاسفانه در این مدت آمریکای جهانخوار مرتکب زشت‌ترین و بی‌شرمانه‌ترین جنایات‌ همچون به شهادت رساندن مرجع عالیقدر جهان تشیع و رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای (رضوان الله تعالی علیه)، جمع کثیری از فرماندهان، سرداران و دانشمندان از جمله حمله به ناوشکن دنا و بمباران مراکز درمانی و علمی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین اشجری، حمله به مدرسه و به شهادت رساندن ۱۶۸ دانش‌آموز و فرهنگی را ناجوانمردانه و نشانه عجز استکبار جهانی در برابر مقاومت ملت ایران دانست و اظهار کرد: به شهادت رساندن ۴۰۰ کودک از جمله نوه ۱۴ ماهه رهبر شهید انقلاب اسلامی، بمباران هشت دانشگاه، هشت مدرسه و سه بیمارستان و شهادت بیش از ۳۶۰۰ نفر از مردم مظلوم ایران، بخش کوچکی از جنایات آمریکای تروریست علیه ملت شریف ایران است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با تاکید بر اینکه مردم مقاوم و قهرمان ایران علی‌رغم تحمل همه مشکلات و سختی‌ها، تا پای جان از آرمان امامین انقلاب اسلامی دفاع خواهند کرد، تصریح کرد: جان‌فداهای استان گیلان در روزهای ۲۳ و ۲۴ مهر، آمادگی، عزم و اراده پولادین خود را برای مواجهه با دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنان به نمایش خواهند گذاشت.

وی از حماسه‌آفرینی‌های نیروهای جان‌برکف مسلح در دفاع از میهن اسلامی و نواختن سیلی بر چهره کریه سران جهنمی استکبار جهانی قدردانی کرد و افزود: در این جنگ ظالمانه نمادهای قدرت جمهوری اسلامی در شکار اف‌۱۵ و شناورهای زیردریایی، پایین‌کشیدن پهبادها و فرار ناوهای هواپیمابر دشمن بر همگان عیان شد.

تشکیل ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان

حجت‌الاسلام اشجری از تشکیل ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) در استان گیلان خبر داد و گفت: تبیین نقش استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایجاد بحران‌های منطقه با تاکید بر جنایات آنان در ایران، لبنان و غزه، آگاهی‌بخشی به نسل جوان و نوجوان درباره ریشه‌های تاریخی استکبارستیزی انقلاب اسلامی از اهداف ستاد است.

وی ادامه داد: تقویت وحدت و همبستگی میان ملت‌های مستقل و نشان‌دادن ایران و جبهه مقاومت به عنوان کانون مبارزه با استکبار، تقویت روحیه مقاومت و پایداری با الهام‌گیری از پیروزی جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های اخیر و ترغیب و سازماندهی حداکثری مردم برای حضور آگاهانه در راهپیمایی از دیگر اهداف ستاد بزرگداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه پرچم مقدس جمهوری اسلامی در ۱۳ آبان سال جاری برافراشته‌تر از هر زمان دیگر به نمایش گذاشته خواهد شد، اظهار کرد: ایستادگی و الگوشدن مردم ایران به عنوان نماد مقاومت موجب یاس و ناامیدی دشمنان شده است.

وی با تاکید بر اینکه هیچگاه نباید شعار خونخواهی و انتقام رهبر شهید انقلاب اسلامی فراموش شود، تصریح کرد: مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان سال جاری علاوه بر نمایش وحدت و انسجام مردم، دولت و نیروهای مسلح، تجلی بیعت مجدد با مقام معظم رهبری است.

حجت‌الاسلام اشجری به همزمانی یوم‌الله ۱۳ آبان با ایام فاطمیه اشاره کرد و افزود: مراسم و برنامه‌های ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) با صبغه فاطمی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، خواستار تبیین ابعاد دو جنگ تحمیلی ۱۲روزه و رمضان برای دانش‌آموزان و دانشجویان شد و گفت: بازخوانی و روایتگری واقعه‌های ۱۳ آبان و پیوند آن با جنایات اخیر استکبار جهانی علیه ایران اسلامی موجب آگاهی نسل جوان می‌شود.

وی، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را عرصه نمایش وحدت و همبستگی و میدانداری نسل جوان دانست و اظهار کرد: اقشار مختلف جامعه با حضور گسترده و پرشور در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان سال جاری، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گوی سران ابله استکبار جهانی خواهند کوبید.

در پایان این نشست ۱۹۹ مصوبه به تصویب اعضای ستاد بزرگداشت یوم‌الله سیزدهم آبان (روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) استان گیلان رسید.