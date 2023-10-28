تست میدانی موفق کروز هواپایه حیدر

به گزارش خبرگزاری مهر، در رزمایش اقتدار ۱۴۰۲ نیروی زمینی ارتش تست میدانی موشک کروز هواپایه حیدر منصوب بر بالگرد ۲۱۴، با موفقیت انجام شد.

کروز هواپایه حیدر در این رزمایش هدف مورد نظر را در فاصله ۳۰ کیلومتری به طور دقیق مورد اصابت قرار داد.

کروز حیدر از سیستم هدایت GPS برخوردار است و خلبان پس از پرتاب موشک بر ادامه روند حرکت آن به سوی هدف تسلط کامل دارد.

بنابراین گزارش طول موشک حیدر ۳ متر و ۸۳۰ سانتی‌متر و وزن آن نزدیک به ۴۰ کیلوگرم است.

این موشک که از سرجنگی بیش از ۲۰ کیلوگرم برخوردار است. قابلیت انهدام اهداف ثابت و متحرک را تا شعاعی بیش از ۲۰۰ کیلومتر دارد.

همچنین کروز حیدر با قدرت تخریبی قابل توجه بیشتر در جهت تخریب یگان‌های زرهی و سنگرهای بتنی کاربرد دارد.

گفتنی است کروز حیدر توسط سازمان جهاد خودکفایی هوانیروز ساخته شده و امروز برای نخستین‌بار در رزمایش پرتاب و تست عملیاتی شده و رسماً وارد ستاد رزم ناوگان هوانیروز شد.