بازداشت آزارگر ۵۰ زن در تهران؛ جذب پرستار، شگرد متهم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار کارآگاه علی ولیپور گودرزی رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت: ۲۹ مهر ماه مردی ۴۰ ساله که با اغفال بانوانی که آمادگی خود را در سایت سفارش آگهی برای پرستاری سالمند، کودک یا کار در خانه و نظافت منزل اعلام کرده بودند، از آن‌ها سو استفاده می‌کرد، با تلاش کارآگاهان پلیس پایتخت دستگیر شد.

وی با اشاره به انتقال این فرد به زندان افزود: متهم از طریق آگهی جستجوی کار در فضای مجازی به آن‌ها زنگ می‌زد و ادعا می‌کرد به یک پرستار یا کارگر برای نظافت منزل نیاز دارد البته او از قبل یک خانه مجردی را به صورت موقت (ساعتی) اجاره می‌کرد سپس در زمان حضور زنان و دختران در این مکان، با تهدید چاقو آن‌ها را مورد آزار و اذیت قرار می‌داد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به اینکه متهم اوایل به ۳۰ مورد آزار و اذیت زنان اعتراف کرده بود، یادآور شد: در آخرین بازجویی‌های انجام شده او به ۵۰ مورد آزار و اذیت زنان اعتراف کرد که تاکنون ۳۵ نفر از این زنان شناسایی و ۱۵ نفر نیز برای ثبت شکایت به پلیس آگاهی مراجعه کردند.

به کارگیری افراد تحت عنوان پرستار یا نیروی خدماتی باید از طریق شرکت‌های معتبر یا مؤسسات مرتبط انجام شود البته مردم نیز باید به این شرکت‌ها برای دریافت خدمات و یا جذب به عنوان نیروی کار اعتماد کنند هر چند عدم پرداخت بخشی از حقوق شاغلان در این شرکت‌ها موجب می‌شود تا جویندگان کار اقدام به درج اگهی در فضای مجازی کنند که گاهی برای ان‌ها تبعات منفی و جبران ناپذیری به همراه دارد که باید همه جوانب آن را مد نظر داشته باشند.

هنگام استفاده از سایت‌های ثبت سفارش آگهی نیز اولین توصیه امنیتی تحت عنوان زنگ خطرهای قبل از همکاری برای مخاطبان به نمایش گذاشته می‌شود که این هشدار چند سر فصل از جمله تشریح روش‌های رایج کلاهبرداری، روش‌های رایج مزاحمت و حتی اعلام گزارش بروز مشکل و شناسایی نشانه‌های مشکوک به آن سایت را شامل می‌شود.