خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر در عرصه کشاورزی و شیلاتی دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است که از جمله مهمترین محصولات تولیدی این استان می‌توان به خرما، گوجه‌فرنگی، میگو و… اشاره کرد که در این محصولات به عنوان یکی از تولیدکنندگان تأثیرگذار در کشور شناخته می‌شود.

استان بوشهر با تولید سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن گوجه‌فرهنگی به عنوان قطب تولید این محصول محسوب می‌شود و بخش عمده محصولات این استان در فصل سرد سال تولید می‌شود و نیازهای دیگر نقاط کشور را تأمین می‌کند.

این استان با تولید بیش از ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی به عنوان قطب تولید خارج از فصل این محصول محسوب می‌شود و در پاییز و زمستان کمبودهای بازار در سراسر کشور را جبران می‌کند.

بخشی از گوجه‌فرنگی تولید شده در استان بوشهر در داخل مصرف می‌شود و بخشی نیز صادر می‌شود که این محصولات دارای بازارهای خوبی در خارج از کشور نیز هستند.

یکی از مهمترین مشکلات کشاورزان در فروش محصول است و گوجه‌کاران نیز با این مشکل همچنان روبرو هستند و گاهاً در برخی سال‌ها برداشت نکردن محصول برای کشاورز سودآورتر از برداشت و فروش آن به قیمت ناچیز است.

در این شرایط اجرای طرح الگوی کشت می‌تواند باعث شود که با افزایش تنوع کشت و تولید محصولات، شرایط برای تأمین بازار مناسب برای این محصولات نیز فراهم شود.

با توجه به کمبود منابع آبی و نبود بازار مناسب و شرایط سخت فروش، امسال در استان بوشهر طرح الگوی کشت اجرایی شده و سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی در این استان کاهش می‌یابد.

کاهش سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر قطب تولید گوجه فرنگی کشور است و این محصول در شهرستان‌های مختلف استان کشت می‌شود.

کبری توکلی از برنامه‌ریزی برای تولید ۷۰۰ میلیون قطعه نشای گوجه‌فرنگی در استان بوشهر خبر داد و افزود: ۶۷ هکتار از گلخانه‌های استان بوشهر به تولید نشا اختصاص یافته است.

تغییر الگوی کشت در استان بوشهر به دلیل کاهش منابع آبی و تداوم خشکسالی‌ها یک ضرورت است و امسال ۶ هزار و ۳۳۰ هکتار مساحت کشت گوجه‌فرنگی در چهار شهرستان کاهش می‌یابد وی با بیان اینکه استان بوشهر به ۲۰۰ میلیون قطعه نشا برای ۹ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت گوجه فرنگی نیاز دارد اضافه کرد: امسال کشت نشای گوجه‌فرنگی در اراضی کشاورزی استان بوشهر از مرداد ماه آغاز شده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از کاهش سطح زیر کشت گوجه فرنگی در استان طی سال جاری خبر داد و بیان کرد: تغییر الگوی کشت به دلیل کاهش منابع آبی و تداوم خشکسالی‌ها یک ضرورت است.

وی با اشاره به ابلاغ برنامه الگوی کشت در فاز اول به چهار شهرستان استان بوشهر شامل شهرستان‌های دشتستان، دشتی، دیر و جم افزود: ۶ هزار و ۳۳۰ هکتار مساحت کشت گوجه‌فرنگی در این چهار شهرستان کاهش می‌یابد.

توکلی با اشاره به اینکه شهرستان‌های دشتی، دیر، دشتستان و جم دارای بیشترین سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی هستند اضافه کرد: برداشت محصول گوجه‌فرنگی در این استان از پایان ماه جاری آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه اوج تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل استان بوشهر در ماه‌های دی و بهمن است، از برداشت بیش از ۶۰۰ هزار تن گوجه فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر طی سال جاری خبر داد.

برگزاری جشنواره گوجه‌فرنگی

فرماندار شهرستان دیر نیز با اشاره به ظرفیت بالای کشت گوجه‌فرنگی در این شهرستان اظهار داشت: ۱۰ هزار کشاورز با استفاده از هزار و ۲۰۰ حلقه چاه در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند.

یونس باربرز از تولید سالانه حدود ۴۰۰ هزار تن گوجه فرنگی در شهرستان دیر خبر داد و اضافه کرد: این میزان تولید علاوه بر تنظیم بازار داخلی به سراسر کشور و برخی از کشورها صادر می‌شود.

جشنواره ملی گوجه فرنگی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، سفرای ایران در قطر و روسیه و متخصصین در شهرستان به مدت ۲ روز برگزار می‌شود وی از برگزاری جشنواره ملی گوجه فرنگی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، سفرای ایران در قطر و روسیه و متخصصین در شهرستان خبر داد و بیان کرد: این جشنواره به مدت ۲ روز برگزار خواهد شد.

فرماندار شهرستان دیر افزود: در این برنامه مهم ملی علاوه بر حضور کارشناسان، جشنواره غذاهای بومی محلی برگرفته از محصول گوجه‌فرنگی، تجلیل و تکریم از کشاورزان گوجه کار برگزار می‌شود.

برداشت گوجه‌فرنگی خارج از فصل در استان بوشهر طی چهار ماه پایانی سال انجام می‌شود که دی و بهمن به عنوان زمان اوج برداشت این محصول محسوب می‌شود و شاهد ورود انبوه محصول تولیدی به بازار هستیم.

گوجه‌فرنگی استان بوشهر دارای کیفیت بسیار بالایی است که بخش از آن در داخل کشور و بخشی نیز به کشورهای همسایه از جمله قطر و عراق و کشورهای آسیای میانه صادر می‌شود.

انتظار می‌رود که مسئولان حمایت مناسبی از کشاورزان داشته باشند و در شرایطی که طرح الگوی کشت در حال اجرا است به خوبی به مسائل و مشکلات کشاورزان رسیدگی شود.