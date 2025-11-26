کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این نهاد در راستای توسعه کشت‌های نوین و ارتقای بهره‌وری در بخش زراعت، اعلام کرد: طی سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ بیش از ۲۳ میلیون نشا گوجه‌فرنگی به شکل کاملاً مکانیزه و تحت شرایط کنترل‌شده در گلخانه‌های حوزه عمل شهرستان تولید و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی با تشریح گستره اجرای این طرح افزود: توزیع این میزان نشا باعث شد ۷۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت گوجه‌فرنگی قرار گیرد. این کشت گسترده و برنامه‌ریزی‌شده در نهایت منجر به برداشت حدود ۴۷ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی از مزارع شد که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و افزایش درآمد بهره‌برداران داشته است.

کریمی با اشاره به استقبال کشاورزان از کشت نشایی، آن را رویکردی مؤثر در کاهش هزینه‌های تولید دانست و بیان کرد: در روش کشت نشا، گیاه در محیط گلخانه‌ای و با کنترل دقیق عوامل رشد، به مرحله‌ای مقاوم و آماده انتقال به مزرعه می‌رسد. این روش موجب می‌شود دوره رشد گیاه در مزرعه به‌طور محسوسی کاهش یافته و کشاورز بتواند زودتر به مرحله برداشت برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با برشمردن مزایای این شیوه افزود: صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف بذر، کاهش مصرف آب در مراحل ابتدایی رشد، کاهش چشمگیر استفاده از سموم، ارتقای سلامت محصول و افزایش یکنواختی در رشد بوته‌ها از جمله دستاوردهای مهم کشت نشا به شمار می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم حرکت به سمت مکانیزاسیون و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای می‌تواند مسیر پایدارتری را برای تولید محصولات باکیفیت و اقتصادی پیش روی کشاورزان کرمانشاه قرار دهد و جهاد کشاورزی نیز با تمام ظرفیت از این روند حمایت خواهد کرد.