تولید بیش از ۲۳ میلیون نشا گوجه‌فرنگی در کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه، از تولید و توزیع بیش از ۲۳ میلیون نشا گوجه‌فرنگی به‌صورت مکانیزه در گلخانه‌های این شهرستان طی سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ خبر داد.

کامران کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های این نهاد در راستای توسعه کشت‌های نوین و ارتقای بهره‌وری در بخش زراعت، اعلام کرد: طی سال زراعی ۱۴۰۳–۱۴۰۴ بیش از ۲۳ میلیون نشا گوجه‌فرنگی به شکل کاملاً مکانیزه و تحت شرایط کنترل‌شده در گلخانه‌های حوزه عمل شهرستان تولید و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی با تشریح گستره اجرای این طرح افزود: توزیع این میزان نشا باعث شد ۷۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان زیر کشت گوجه‌فرنگی قرار گیرد. این کشت گسترده و برنامه‌ریزی‌شده در نهایت منجر به برداشت حدود ۴۷ هزار تن محصول گوجه‌فرنگی از مزارع شد که نقش مهمی در تأمین نیاز بازار و افزایش درآمد بهره‌برداران داشته است.

کریمی با اشاره به استقبال کشاورزان از کشت نشایی، آن را رویکردی مؤثر در کاهش هزینه‌های تولید دانست و بیان کرد: در روش کشت نشا، گیاه در محیط گلخانه‌ای و با کنترل دقیق عوامل رشد، به مرحله‌ای مقاوم و آماده انتقال به مزرعه می‌رسد. این روش موجب می‌شود دوره رشد گیاه در مزرعه به‌طور محسوسی کاهش یافته و کشاورز بتواند زودتر به مرحله برداشت برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه با برشمردن مزایای این شیوه افزود: صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف بذر، کاهش مصرف آب در مراحل ابتدایی رشد، کاهش چشمگیر استفاده از سموم، ارتقای سلامت محصول و افزایش یکنواختی در رشد بوته‌ها از جمله دستاوردهای مهم کشت نشا به شمار می‌رود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تداوم حرکت به سمت مکانیزاسیون و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای می‌تواند مسیر پایدارتری را برای تولید محصولات باکیفیت و اقتصادی پیش روی کشاورزان کرمانشاه قرار دهد و جهاد کشاورزی نیز با تمام ظرفیت از این روند حمایت خواهد کرد.

