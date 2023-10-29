گشایشی برای شکوفایی فعالیت های اقتصادی مرزنشینان سقز

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مرز در تمام دنیا ناموس مملکت محسوب می‌شود و رسالت مرزبانان و مرزداران حراست و صیانت از مرزها است.

استان کردستان با داشتن چندین مرزهای رسمی باشماق، مرز سیرانبند و سیف سقز دریچه‌ای برای توسعه اقتصادی، افزایش صادرات و اشتغال است.

بازارچه‌ی مرزی سیف سقز به‌عنوان یکی از مطالبات مردم این شهرستان بویژه اهالی روستای سرشیو اخیراً با دستور رئیس جمهوری و با حضور استاندار کردستان، رسماً بازگشایی شد.

این مرز رسمی یکی از فرصت‌های اصلی برای تقویت فعالیت‌های اقتصادی است که بیش از ۱۰ سال تعطیل شده بود و با عنایات دولت سیزدهم فعالیت این بازارچه از سر گرفته شد.

کمک به مهاجرت معکوس ساکنان روستای بسطام از دستاوردهای بازارچه سیف

اهالی روستای مرزی بسطام از توابع بخش سرشیو در شهرستان سقز معتقدند؛ بازگشایی این بازارچه می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و کمک به مهاجرت معکوس ساکنان روستا تأثیر بسزایی داشته باشد.

مردمان این روستا با تقدیر از دولتمردان و مسئولان برای بازگشایی بازارچه مرزی سیف سقز اعلام کردند؛ بازگشایی این بازارچه بعد از چندین سال تعطیلی امید را برای مردم این شهرستان بویژه مناطق روستایی منطقه به همراه داشته است.

آنچه که برای مرزداران روستای بسطام و اهالی بخش سرشیو شهرستان سقز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی است که به وضعیت معیشت مردمان این منطقه کمک می‌کند.

انجام مبادل ات اقتصادی در بازارچه سیف

استاندار کردستان اظهار کرد: با عنایت دولت و دستگاه قضائی به مردم و مرزنشینان، به دستور رئیس جمهور، بازارچه سیف سقز در راستای تبادلات اقتصادی بازگشایی شد و ۵۰ میلیارد تومان نیز جهت زیرساخت‌های آن اختصاص یافت.

اسماعیل زارعی‌کوشا با اشاره به اینکه بازگشایی گذرگاه سیف از مطالبات جدی مردم این منطقه که ارتزاق و معیشت آنان از این بازارچه تأمین می‌شود، اظهار کرد: رئیس جمهور صریح و شفاف بر بازگشایی این گذرگاه تاکید کردند که این مهم در راستای شکوفایی اقتصادی این شهرستان اجرایی شود.

وی با اشاره به مزیت بازگشایی مرزها به عنوان نماینده دولت و خدمتگزار مردم بیان کرد: دولت سیزدهم حقیقتاً نسبت به استان کردستان توجه ویژه دارد که افتتاح و بهره‌برداری از چندین کلان پروژه عمرانی از جمله فرودگاه سقز و راه آهن سنندج -همدان در هفته جاری، گواه این ادعا است.

تحقق مصوبات دور اول سفر رئیس جمهور در کردستان

استاندار کردستان با اشاره به سومین سفر هیأت دولت به کردستان در اواخر هفته جاری، اعلام کرد: به بهترین شکل ممکن توانسته‌ایم وعده‌ها و مصوبات دور اول سفر را محقق کنیم، تخصیص‌های مناسب را جذب و پروژه‌های نیمه تمامی که سالیان سال مطالبه مردم عزیز این استان بوده را تکمیل و به بهره‌برداری برسانیم.

زارعی کوشا با بیان اینکه، هدف از بازگشایی مرزها را ساماندهی کسب و کار و معیشت مرزنشینان، تثبیت درآمد، تقویت مبادلات اقتصادی و صیانت بهتر از مرزها اعلام کرد.

وی از تلاش و حمایت‌های قرارگاه پرافتخار حمزه سید الشهدا، سردار پورجمشیدیان، سردارگشتاسبی، فرمانده مرزبانی کشور و استان و اعضای شورای تأمین و دستگاه‌های نظارتی استان نیز قدردانی کرد و گفت: شهادت می‌دهم این بزرگواران، با تمام توان و دلسوزی پیگیر بازگشایی گذرگاه‌های مرزی در استان بوده‌اند.

استاندار کردستان با اشاره به همت دولت برای بازگشایی مرزها در دور دوم سفر رئیس جمهور به استان کردستان، اضافه کرد: توافق کرده‌ایم برای بازگشایی بازارچه سیف، مبلغ ۵۰ میلیارد تومان جهت زیرساخت‌های این بازارچه هزینه شود.

وی افزود: امیدواریم از این کانال شاهد تبادلات مرزی، شکوفایی فعالیت‌های اقتصادی و رونق اشتغالزایی برای مردم مرزنشین باشیم.

تقویت وضعیت اقتصادی منطقه

اکبر محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان اعلام کرد: بازارچه سیف سقز می‌تواند در صادرات کالا نقش مؤثری داشته باشد که به تقویت وضعیت اقتصادی منطقه می‌انجامد.

وی معتقد است؛ این امر می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد تعادل بین واردات و صادرات شود.

محمدی ارتقای امنیت مرز و تثبیت مرزنشینان را از دیگر دستاوردهای بازارچه مرزی سیف سقز برشمرد.

تحقق مطالبه مردم سقز در راستای بازگشایی بازارچه سیف سقز از سوی دولت محقق شد و امروز مردمان منطقه می‌دانند که بازگشت مجدد روستاییان و ایجاد اشتغال برای جوانان روستاهای اطراف می‌تواند دستاورد مؤثری در آستانه سفر رئیس جمهور به کردستان باشد که تقویت مبادلات اقتصادی را برای استان کردستان رقم می‌زند.