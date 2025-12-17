  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

ثبت نام بیش از ۱۳ هزار خانوار سقزی در سامانه مبادلات مرزی

ثبت نام بیش از ۱۳ هزار خانوار سقزی در سامانه مبادلات مرزی

سقز- فرماندار ویژه سقز از ثبت‌نام بیش از ۱۳ هزار خانوار مرزنشین و دهک‌های پایین درآمدی این شهرستان در سامانه مبادلات مرزی خبر داد و این اقدام را گامی در حمایت از معیشت مرزنشینان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاالدین نعمانی صبح چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به اقدامات دولت در راستای حمایت از مرزنشینان، اظهار کرد: تاکنون ۱۳ هزار و ۴۸۶ سرپرست خانوار ساکن در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و همچنین خانوارهای دهک‌های یک و دو درآمدی این شهرستان در سامانه مبادلات مرزی ثبت‌نام شده‌اند.

وی با قدردانی از همکاری سازمان توسعه تجارت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، افزود: افراد ثبت‌شده در این سامانه می‌توانند در چارچوب طرح کولبری از مزایا و تسهیلات پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت مرزنشینی بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به دیگر اقدامات حمایتی دولت، گفت: بازگشایی بازارچه و گمرک سیف سقز از جمله برنامه‌های مهم اخیر است که می‌تواند نقش بسزایی در تسهیل مبادلات مرزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق اقتصادی منطقه ایفا کند.

فرماندار ویژه سقز تأکید کرد: تداوم این اقدامات، ضمن ساماندهی فعالیت‌های مرزی، به بهبود معیشت مرزنشینان و تقویت اقتصاد محلی منجر خواهد شد.

کد خبر 6692270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها