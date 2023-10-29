حسین محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص اراضی زیر کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه اظهار کرد: در حال حاضر ۹۲۰۰ هکتار از اراضی قابل کشت در این شهرستان به کشت زعفران اختصاص دارد.

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه بیان کرد: به طور میانگین سالانه ۳۵ تن زعفران از مزارع این شهرستان برداشت و به بازارهای فروش عرضه می‌شود.

وی به اشتغالزایی دائم و فصلی محصول زعفران اشاره کرد و افزود: از مرحله کاشت تا پایان فصل برداشت ۹۰۰۰ نفر به صورت دائم و ۱۸۰ هزار نفر به صورت فصلی در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

محمدی اظهار کرد: تولید زعفران در تربت‌حیدریه تعداد ۶۹۶۴ بهره‌بردار دارد و ۸۰ درصد محصول تولید شده علاوه بر شهرستان‌های استان خراسان رضوی به خارج از استان و کشورهای هدف صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی تربت حیدریه تصریح کرد: بیشترین بازار هدف خرید محصول زعفران تربت‌حیدریه کشورهای حوزه خلیج فارس، ایتالیا و اسپانیا هستند.

وی بیان کرد: با توجه به سرمای کم سابقه و خشکسالی شدید در سطح شهرستان، کارشناسان افت عملکرد تولید زعفران را در سطح شهرستان پیش بینی کردند.

محمدی اظهار کرد: فصل برداشت زعفران به ترتیب در سه اقلیم سرد (رخ)، معتدل (مرکزی و زاوه) و گرم (مه‌ولات) از ۱۵ مهر آغاز و تا اواخر آبان ادامه دارد و در منطقه تربت‌حیدریه تا یک شعاع ۵۰ کیلومتری، یعنی تمام شهرستانی‌هایی که از این شهرستان جدا شدند در مجموع اکنون بالغ بر ۳۰ هزار هکتار مزارع زعفران دارند و به عبارت بهتر چیزی بیش از ۳۴ درصد از سطح زیرکشت زعفران خراسان رضوی به تربت‌حیدریه اختصاص دارد.