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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰

با هدف رایزنی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی؛

هیأتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس عازم مسکو شد

هیأتی از کمیسیون امنیت ملی مجلس عازم مسکو شد

هیأت سه نفره‌ای از کمیسیون امنیت ملی مجلس برای رایزنی‌ جهت توقف جنایات رژیم صهیونیستی و ابلاغ پیام رییس مجلس شورای اسلامی به رییس مجلس روسیه عازم مسکو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال‌زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه ۷ آبان ماه) در ادامه رایزنی‌های دیپلماسی پارلمانی و با هدف اجماع سازی علیه رژیم جعلی صهیونیستی و توقف تجاوزات به غزه مظلوم و بی البته ابلاغ پیام محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس مجلس روسیه، عازم مسکو شد تا با مقامات این کشور به رایزنی و گفت‌وگو بپردازد.

سارا فلاحی و شهریار حیدری از دیگر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این سفر جلال زاده را همراهی می‌کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین راستا در توئیتی، نوشت: این بار برای یافتن راهکارهای لازم و برای پایان دادن به جنایت قرن، عازم مسکو هستیم.

گفتنی است، وحید جلال‌زاده پیش از این در جریان سفری یک روزه به قطر، با احمد بن عبدالله بن زید آل محمود، رئیس مجلس این کشور و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و دیگر مقامات قطری در راستای یافتن راهکاری جهت پایان دادن به جنایات صهیونیست‌ها، دیدار و گفت‌وگو کرده بود.

شایان ذکر است، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ساعات اولیه عملیات طوفان الاقصی، بنا به وظیفه ذاتی خود، جلسات متعدد و مستمری را برای بررسی آخرین وضعیت مناطق اشغالی در فلسطین و غزه و تحلیل آنچه در حال روی دادن است، برگزار کرده و در همین راستا مسئولان دستگاه‌های ذیربط، نهادها و همچنین سفرای کشورهای اسلامی را جهت ارائه گزارش و رایزنی و گفت‌وگو به کمیسیون دعوت کرده است.

کد مطلب 5924375
زهرا علیدادی

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