دریافت 1 MB کد مطلب 5924499 https://mehrnews.com/x33nx9 ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴ کد مطلب 5924499 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴ پایین کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی در تجمعات رم ایتالیا تصاویری از پایین کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی در تجمع حامیان مردم مظلوم غزه در رم ایتالیا را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط استفاده از بمبهای سنگرشکن برای تخریب منازل فلسطینیها! خودزنی هکرهای صهیونیست در اعتراض به بیکفایتی نتانیاهو شکار ببر اسراییل توسط مقاومت غزه اجرای نمایش ۵۰۰ تابوت و روشن کردن شمع به یاد کودکان غزه امنیت و استقلال امروز ایران مدیون جانفشانی شهدای دفاع مقدس است برچسبها پرچم ایتالیا فلسطین مقاومت فلسطین طوفان الاقصی
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