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کد مطلب 5924499
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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۴

پایین کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی در تجمعات رم ایتالیا

پایین کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی در تجمعات رم ایتالیا

تصاویری از پایین کشیدن پرچم رژیم صهیونیستی در تجمع حامیان مردم مظلوم غزه در رم ایتالیا را مشاهده می‌کنید.

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