امنیت و استقلال امروز ایران مدیون جانفشانی شهدای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا نوری صبح یک شنبه در مراسم اعزام نخستین کاروان راهیان نور دانش آموزی در سال ۱۴۰۲ که در شبستان امام زاده سلطان سیدعباس بن موسی بن جعفر (ع) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۷۰ سال از تهاجم رژیم صهیونیستی به فلسطین می‌گذرد و در این مدت مردم فلسطین همواره مظلوم بودند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به شهادت بیش از دو هزار کودک طی هفته‌های گذشته در فلسطین، گفت: هشت هزار نفر طی یک ماه گذشته در اراضی اشغالی به شهادت رسیده‌اند.

وی در ادامه به جنگ ایران و عراق اشاره داشت و افزود: تمام قدرت‌های استکباری با همه قوا پشت سر صدام ایستادند تا ایران اسلامی نابود شود.

حجت‌الاسلام نوری با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال تجزیه ایران به پنج کشور بودند، گفت: هر جنایتی نیز برای رسیدن به اهداف خود انجام دادند و شهرها را بمباران کردند.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: اگر شهدا و جانبازان و رزمندگان نبودند شرایط فعلی ایران شبیه غزه بود.

وی با اشاره به شهادت بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ایرانیان در دفاع مقدس، افزود: سربلندی و استقلال ایران در شرایط فعلی به خاطر جانفشانی این عزیزان است.

حجت الاسلام نوری در پایان به برخی از عملیات‌های بزرگ ایران اشاره کرد و گفت: مردم مظلوم فلسطین نیز همانند جوانان ایرانی به پیروزی خواهند رسید.