به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «تیم استنلی» روزنامه‌نگار انگلیسی در گزارشی تحلیلی با اشاره به وضعیت سیاسی آمریکا، مقامات و جناح‌های سیاسی این کشور را به «گروهی دلقک» تشبیه کرد که آمریکا را به سمت فروپاشی سوق می‌دهند.

وی با بیان اینکه «دولت آمریکا از نظر اقتصادی و سیاسی ورشکسته شده» نوشت: ترکیبی از جنون بایدن، استیضاح ترامپ، سیاست‌های غیرمنطقی حزب دموکرات و امتناع جمهوری‌خواهان (حاضر در کنگره) از دادن هر گونه امتیازی، این حس را تقویت می‌کند که نظم جهانی کنونی ما مشتی دلقک هستند که باید منتظر سقوط آن باشیم.»

پیش از این نیز روزنامه «سوث چاینا مورنینگ» در گزارشی نوشته بود که هر روز کشورهای بیشتری نارضایتی خود را از نظم کنونی تحمیل‌شده از طرف غرب، اعلام می‌کنند.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در سفر اخیر خود به چین به دولت آمریکا توصیه کرد که یاد بگیرد که به دیگر کشورها احترام بگذارد و تلاش کند راه‌های مصالحه را بیاموزد.

پیش از این نیز دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا با اشاره به افول سریع این کشور، مدعی شده که آخرین فرصت آمریکا برای برگرداندن ورق، انتخاب دوباره او به ریاست جمهوری است. وی در گفت‌وگو با رادیو « SiriusXM» گفت: کشور ما دارد به جهنم می‌رود؛ کشور ما در حال غرق شدن است. آمریکا آخرین فرصت را دارد و این یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴، «مهم‌ترین انتخابات تاریخ ما خواهد بود.»

رئیس جمهور سابق آمریکا اذعان کرد که او درباره انتخابات سال ۲۰۱۶ که به پیروزی او منجر شد نیز چنین نظری داشت اما تاکید کرد که انتخابات سال آتی، به مراتب حیاتی‌تر است. ترامپ گفت: کشور ما تحت ریاست جمهوری بایدن، مسیر بدی را در پیش گرفته و رو به ویرانی است. ما کشوری رو به افول خطرناک هستیم و فکر می‌کنم من می‌توانم خیلی سریع ورق را برگردانم.

مجری شبکه رادیویی SiriusXM با اشاره به اینکه ترامپ هم‌اکنون در چهار پرونده جداگانه متهم شده است، از او پرسید که آیا نگران رفتن به زندان نیست و ترامپ پاسخ داد: دیدگاه فوق‌العاده‌ای دارم و این(پرونده‌ها) به هیچ عنوان مرا تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد چون من برای کشورم و مردم مبارزه می‌کنم.

نامزد ۷۷ ساله حزب جمهوری‌خواه آمریکا همچنین گفت که «اعداد و ارقام خوب نظرسنجی‌ها به او اطمینان بخشیده است که صرف‌نظر از هر اتفاقی، در انتخابات پیروز خواهد شد چون مردم می‌دانند که اتهامات جعلی است.»

تازه‌ترین نظرسنجی دانشگاه «کویینپیاک» حاکی از آن است که ۶۲ درصد جمهوری‌خواهان خواستار نامزدی ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴ هستند. ترامپ پیش‌تر مدعی شد که تصور نمی‌کند جو بایدن، رئیس جمهور کنونی این کشور، به خاطر شرایط جسمانی ضعیفی که دارد، در انتخابات ۲۰۲۴ شرکت کند.

او درباره بایدن گفته بود: دیروز او را دیدم. او نمی‌توانست دو جمله را کنار هم قرار دهد و قدرت تکلم هم ندارد. این موضوع ربطی به سن و سال ندارد بلکه مساله لیاقت و شایستگی است.

نظرسنجی وال‌استریت‌ژورنال در ماه آگوست نشان داد که ۷۳ درصد رای‌دهندگان آمریکایی فکر می‌کنند که بایدن برای دومین دوره حضور در کاخ سفید، بیش از اندازه مسن است و تنها ۳۶ درصد بر این باورند که او برای انجام مسئولیت‌هایش از لحاظ ذهنی مشکلی ندارد.

با این حال، سن ترامپ که تنها سه سال از بایدن کمتر است نیز برای بسیاری از آمریکایی‌ها دغدغه است. مطالعه‌ای که «ان.بی.سی» انجام داده است، نشان می‌دهد که ۵۵ درصد افراد شرکت‌کننده در این تحقیق، درباره شرایط جسمی و ذهنی او نیز نگرانند.