آغاز اکران «درون ماهی» در گروه «هنر و تجربه» از ۱۰ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه سینمایی «هنر و تجربه»، فیلم سینمایی «درون ماهی» ماجرای مردی به نام یوسف است که با باند تبهکاری درگیر می‌شود و این درگیری مشکلات بیشتری را برای وی به‌دنبال دارد.

مراسم رونمایی و اکران افتتاحیه فیلم سینمایی «درون ماهی» روز چهارشنبه ۱۰ آبان در سینمای مهر آبادان با حضور سازندگان فیلم، سینماگران و مدیران فرهنگی برگزار می‌شود و سپس اکران فیلم سینمایی «درون ماهی» از روز چهارشنبه ۱۰ آبان در سینماهای مهر آبادان و سینما فردوسی اهواز آغاز می‌شود.

عوامل فیلم سینمایی «درون ماهی» عبارتند از نویسنده و کارگردان: بهزاد وزیری، تهیه‌کننده: مسعود وزیری، مدیر فیلمبرداری: رضا عبیات، تدوین: سهراب خسروی، صداگذاری: آرش قاسمی، مدیر صدابرداری: علی عبدالحسینی، موسیقی متن: محمد فرشته‌نژاد، طراح چهره‌پردازی: مهرداد صیادی سامانی و فاطمه اعزازی، طراح صحنه: بهزاد وزیری و مسعود وزیری، اصلاح رنگ و نور: سیندخت رحیمیان، دستیار اول کارگردان: علی حیدری، منشی صحنه: فرشته موسوی، مدیر تولید: محسن خندستان، عکاس: محمد عباسی، لوگو و طراحی پوستر: آزاده جهانتابی، بازیگران: رضا ثامری، حکیمه فیوجی، اشکان لدنی، شهرام پورعسکر، حیدر رحیمی، سهراب منصوری، رضا چوپان، مصطفی صفایی، شیرین سالمی، شیما سورنگری، وفا رشیدی، محمد وزیری، سروش قربانی، فاطمه مختاری، فاطمه اعزازی، علی رشیدی با حضور محمودرضا ثانی، زنده‌یاد مهدی شعبان‌پور.