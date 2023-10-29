باند قاچاق هوبره در شهرستان زیرکوه منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی جوان صبح یکشنبه به خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله از سوی همیاران افتخاری محیط زیست مبنی بر حضور متخلفان شکار پرنده کمیاب و در معرض خطر انقراض هوبره در منطقه حفاظت شده پطرگان بلافاصله موضوع به ماموران پرتلاش گروهان مرزی شاهرخت منعکس و گروهان مرزی شاهرخت اعلام شد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست زیرکوه بیان کرد: این بزرگواران ضمن اعلام آمادگی جهت پیگیری موضوع سریعاً وارد عمل شده و با حضور در ضلع شمالی منطقه حفاظت شده پطرگان موفق به شناسایی و دستگیری باند شکار هوبره شدند.

جوان افزود: در این عملیات ماموران گروهان مرزی شاهرخت موفق به شناسایی و دستگیری سه نفر متخلف شکار و صید شدند.

حمل ۲۲ قطعه هوبره توسط شکارچیان

وی اظهار کرد: متخلفان با دو دستگاه موتورسیکلت اقدام به شکار و حمل ۲۲ قطعه هوبره در شرایط بسیار نامساعد کردند که خوشبختانه به موقع شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه ضمن قدردانی از همکاری به موقع ماموران گروهان مرزی شاهرخت در به دام انداختن متخلفان بیان کرد: خبر دستگیری متخلفان به دادستان شهرستان گزارش شد و به جهت اهمیت موضوع دادستان شخصاً در صحنه حاضر و دستورات لازم در خصوص پیگیری قانونی تخلف انجام شده را صادر کرد.

جوان با بیان اینکه هوبره از پرندگان بومی و مهاجر، نادر و حفاظت شده و در معرض خطر انقراض مناطق بیابانی ایران است که نسل آن به دلیل شکار بی رویه، غیرقانونی و قاچاق به خارج از کشور در حال انقراض است، گفت: شکار غیرمجاز این پرنده علاوه بر انقراض نسل حیات وحش، تخریب و ضرر جبران ناپذیری را به پوشش گیاهی منطقه به دلیل تله گذاری صیادان وارد می‌کند.

ویژگی‌های گونه هوبره

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه از مردم محلی به ویژه عشایر و روستائیان خواست با توجه به اینکه زیرکوه زیستگاه این پرنده مهاجر با ارزش است در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به ماموران حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم صورت گیرد.

وی ادامه داد: هوبره از تیره درناسانان و یکی از گونه‌های حمایت شده سازمان حفاظت محیط زیست است که از لحاظ ظاهری تا حدودی به بوقلمون ماده شباهت دارد.

جوان یادآور شد: پرنده رو به انقراض هوبره در زیستگاه‌های بیابانی و مناطق خشک دشتی زاد و ولد می‌کند و این پرنده ارزشمند دارای گردن و دم خرمایی رنگ دراز و از حشرات، بی مهرگان، دانه و بذر گیاهان تغذیه می‌کند.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست زیرکوه افزود: هوبره تمایل کمی به پرواز کردن داشته و اغلب راه می‌رود از این رو شکارچیان غیرمجاز اقدام به شکار آن می‌کنند.