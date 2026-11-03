به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی؛ محمدرضا جوان اظهار کرد: در پی رصد اطلاعاتی و تلاش شبانه‌روزی مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان و با همکاری مأموران پاسگاه انتظامی آهنگران، پس از دریافت دستور قضایی از دادستان شهرستان، بازرسی از منزل مسکونی فردی با هویت معلوم انجام شد.

وی افزود: در جریان این بازرسی، چهار قطعه پرنده هوبره و ۵۰ عدد تله مخصوص زنده‌گیری این گونه کمیاب کشف و ضبط شد.

جوان با بیان اینکه هوبره از گونه‌های ارزشمند و کمیاب در معرض خطر انقراض کشور است، گفت: این پرنده همواره هدف طمع‌ورزی صیادان غیرمجاز قرار می‌گیرد.

رئیس نمایندگی حفاظت محیط زیست شهرستان زیرکوه تأکید کرد: برخورد با هرگونه زنده‌گیری، نگهداری و قاچاق این پرنده در معرض خطر انقراض، با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماضی در دستور کار قرار دارد.