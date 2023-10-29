تخلیه ۱۱.۵ میلیون تنی ۷ قلم کالا تا پایان مهر ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، معادل ۱۱ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۳۸ تن بود. میزان تخلیه گندم از ابتدای امسال تا پایان مهر ماه معادل ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۳۹۰ تن بود. همچنین میزان تخلیه جو در این مدت یک میلیون و ۲۹۷ هزار و ۳۳۶ تن بود و میزان تخلیه ذرت معادل چهار میلیون و ۸۲۷ هزار و ۲۶۲ تن بود.

این در حالی است که جو با توجه به تخلیه یک میلیون و ۱۹۳ هزار و ۳۵۴ تنی مدت مشابه سال گذشته رشد ۸.۷ درصدی را تجربه کرد. علاوه بر این، میزان تخلیه سویا در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ معادل ۲ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۲۱۶ تن بود و میزان تخلیه برنج نیز تا پایان مهر ماه معادل ۷۹ هزار و ۹۲۸ تن بود. همچنین میزان تخلیه شکر نیز در این مدت معادل ۳۰۰ هزار و ۵۳۴ تن و میزان تخلیه روغن در بنادر کشور معادل ۶۳۳ هزار و ۴۷۱ تن بود.

تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته

تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته برای خروج کالاهای اساسی در هفت ماهه ابتدایی سال جاری شامل ۴۵۰ هزار و ۶۷۹ دستگاه کامیون و ۱۲ هزار و ۳۱۶ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته ۴۰ هزار و ۵۶۱ دستگاه به صورت حمل یک‌سره و مخصوص کشتی‌های گندمی بوده است.