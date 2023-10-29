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کد مطلب 5924633
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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲

لحظه اصابت راکت مقاومت فلسطین به تل‌آویو

لحظه اصابت راکت مقاومت فلسطین به تل‌آویو

تصاویری از لحظه اصابت راکت مقاومت فلسطین به تل‌آویو را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • عباسعلی IR ۱۹:۱۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      16 0
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      دست مریزاد.ایول داره.موشک های چند وقت پیش فقط یه خراش جزئی روی آسفالت ایجاد میکرد.از ده تا،نه تاش هم با لیزر و سامانه گنبد آهنین بزنن،ارزششو داره.
    • احمد IR ۲۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      15 1
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      انشاالله به زودی موشکها ویران کننده جوابه این رژیم کودک گش وتجاوزگر راخواهد داد سران عرب شرم آوارست بدون غذا بدون اب بدونه سوخت دارند مقاومت میکنند شما سران شرم برشما
    • صادق IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      10 22
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      حالم خراب شدخداکنه هیچ جای دنیاجنگ نشه چون فقط مردم قربانی میشن فرقی نمیکنه یاشهروندغزه یااسرائیل
      • محسن IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
        2 1
        فرق می‌کنه اونا غاصب هستند و کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم باید بشینه
      • رضا شیخ زایری اهواز GB ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۰
        0 0
        دقیقا فرق میکنه مردم غزه تو کشورشون کشته میشن و صهیونیسم در غربت به درک واصل میشن
    • Mohamm ad IR ۲۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
      15 1
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      الله اکبر دعای مسلمین پشت و پناه نیروی مقاومت فلسطین
    • سعید IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      2 0
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      الهی بیشتر سرتون بیاره از این موشکا
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      0 0
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      اعداد وحاصل جمع چه مفهومی دارند؟
    • IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
      1 1
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      ای کاش تمامشان مثل مردم غزه زیر آور بماند و بمیرند انشالله تا آخر عمر همیشان گدا ندار از دنیا بروند که برای جهود جماعت از مرگ بدتره

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