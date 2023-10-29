دریافت 12 MB کد مطلب 5924633 https://mehrnews.com/x33nzT ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲ کد مطلب 5924633 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۲۲ لحظه اصابت راکت مقاومت فلسطین به تلآویو تصاویری از لحظه اصابت راکت مقاومت فلسطین به تلآویو را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط اسراییل قصد بمباران یک بیمارستان را با ۱۴ هزار آواره و صدها زخمی دارد «زخم و زیتون» حاوی دردی عمیق از زیستن است/روایت سفر جرج جرداق به ایران وضعیت فوق بحرانی غزه/ از صداهای زیر آوار تا ۲۰ حمله هوایی در هر دقیقه نمایشگاه کتاب در شأن تبریز برگزار شود برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در هرمزگان تشریح شد برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین رژیم صهیونیستی تل آویو
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