وضعیت بحرانی غزه/ از صداهای زیر آوار تا ۲۰ حمله هوایی در هر دقیقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه امروز یکشنبه تاکید کرد: شماری از پرسنل ما هنگام امدادرسانی و اعزام به محل بمباران‌ها به شهادت رسیدند.

وی افزود: هنوز افراد زیادی زیر آوار هستند و تا این لحظه دسترسی به آن‌ها مقدور نبوده است.

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه تاکید کرد: هر دقیقه حدود ۲۰ مورد حمله اتفاق می‌افتد و تیم‌های امدادی اعزام می‌شوند.

وی افزود: شماری از شهروندان از شنیده شدن صدای افرادی در زیر آوار خبر دادند.

وی با اشاره به کمبود شدید امکانات در نوار غزه، افزود: باید تیم‌های امدادی از کشورهای عربی برای کمک‌رسانی وارد غزه شوند.

در همین رابطه سخنگوی هلال احمر فلسطین نیز تاکید کرد: شرایط در غزه بسیار سخت و دشوار است و ما در آستانه وقوع یک فاجعه قرار داریم.

وی افزود: اگر سازمان ها و نهادهای بین المللی جهت توقف بمباران بیمارستان ها وارد عمل نشوند، این فاجعه در مقیاس گسترده در غزه رخ خواهد داد.

جنبش حماس نیز در بیانیه ای تاکید کرد: رژیم صهیونیستی طی ۲۳ روز اخیر تلاش کرده به موجودیت فلسطینیان در توار غزه پایان دهد اما هرگز به هدف خود نخواهد رسید.