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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۳:۰۰

وضعیت بحرانی غزه/ از صداهای زیر آوار تا ۲۰ حمله هوایی در هر دقیقه

وضعیت بحرانی غزه/ از صداهای زیر آوار تا ۲۰ حمله هوایی در هر دقیقه

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه درباره وضعیت فوق بحرانی نوار غزه در پی تداوم حملات وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های فلسطینی، سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه امروز یکشنبه تاکید کرد: شماری از پرسنل ما هنگام امدادرسانی و اعزام به محل بمباران‌ها به شهادت رسیدند.

وی افزود: هنوز افراد زیادی زیر آوار هستند و تا این لحظه دسترسی به آن‌ها مقدور نبوده است.

سخنگوی سازمان امداد و نجات غزه تاکید کرد: هر دقیقه حدود ۲۰ مورد حمله اتفاق می‌افتد و تیم‌های امدادی اعزام می‌شوند.

وی افزود: شماری از شهروندان از شنیده شدن صدای افرادی در زیر آوار خبر دادند.

وی با اشاره به کمبود شدید امکانات در نوار غزه، افزود: باید تیم‌های امدادی از کشورهای عربی برای کمک‌رسانی وارد غزه شوند.

در همین رابطه سخنگوی هلال احمر فلسطین نیز تاکید کرد: شرایط در غزه بسیار سخت و دشوار است و ما در آستانه وقوع یک فاجعه قرار داریم.

وی افزود: اگر سازمان ها و نهادهای بین المللی جهت توقف بمباران بیمارستان ها وارد عمل نشوند، این فاجعه در مقیاس گسترده در غزه رخ خواهد داد.

جنبش حماس نیز در بیانیه ای تاکید کرد: رژیم صهیونیستی طی ۲۳ روز اخیر تلاش کرده به موجودیت فلسطینیان در توار غزه پایان دهد اما هرگز به هدف خود نخواهد رسید.

کد مطلب 5924618

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