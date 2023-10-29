آمار جدید شهدای ناشی از حملات هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه به آمار جدیدی از شهیدان ناشی از حملات رژیم صهیونیستی به غزه اشاره کرد.

اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: اشغالگران طی ساعات گذشته مرتکب ۵۶ کشتار شدند که در نتیجه آن ۳۰۲ نفر به شهادت رسیدند که بیشتر آنان را آوارگان تشکیل می دهند.

وی افزود: شمار شهیدان ناشی از حملات هوایی اشغالگران به ۸۰۰۵ نفر رسیده است.

سخنگوی وزارت بهداشت غزه بیان کرد: اشغالگران عامدانه خانواده ها را هدف قرار می دهند و ۸۸۱ خانواده از بین رفته اند.

همچنین سخنگوی وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: شمار شهیدان در غزه به ۸۰۰۵ نفر رسیده که در این میان ۳۳۴۲ نفر کودک و ۲۰۶۲ زن و ۴۶۰ سالخورده به چشم می خورند.