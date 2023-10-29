موج جدید حملات موشکی به تل آویو/ قسام نظامیان دشمن را غافلگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سرایا القدس اعلام کرد: مواضع تجمع نظامیان دشمن را با خمپاره هدف قرار دادیم.

همزمان منابع عبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در هرتزلیا و شهرهای نزدیک به تل آویو خبر دادند.

خبرنگار الجزیره هم از موج جدید حملات موشکی از غزه به سمت مواضع و شهرک‌های صهیونیست نشین خبر داد و اعلام کرد: صدای آژیر خطر در هرتزلیا، کفار سابا و رعنانا در شمال تل آویو به صدا درآمده است.

بر اساس این گزارش، صدای آژیر خطر در شهرهایی مانند تل آویو و هرتزلیا برای دومین بار ظرف کمتر از ده دقیقه به صدا درآمد.

خبرنگار الجزیره از اصابت موشک به هود هشارون و حرکت آمبولانس‌ها به سمت این منطقه خبر داد.

همزمان گردان‌های قسام اعلام کردند: مبارزان ما نیروهای نفوذ کننده به شمال غزه بیت لاهیا را پس از نفوذ به پشت خطوط آنها و درگیری با صهیونیست‌ها، غافلگیر کردند.