قیمت تمام شده هواپیمای سیمرغ ۵۰ درصد نمونه‌ خارجی آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خواجه فرد مدیر عامل سازمان صنایع هوایی در بازدید از مراحل تست هواپیمای ترابری سیمرغ با بیان اینکه در دنیا استفاده از یک پلتفرم برای تبدیل به انواع دیگری از هواپیما امری معمول و مرسوم است، افزود: در پروژه سیمرغ، از پلتفرم هواپیمای ایران -۱۴۰ جهت تبدیل به هواپیمای ترابری سبک استفاده شده است.

امیر خواجه فرد با اشاره به اینکه هواپیمای ترابری سیمرغ یک هواپیمای ترابری با درب رمپ عقب است، اظهار داشت: این پرنده بر پایه هواپیمای ایران -۱۴۰ طراحی شده است تا بتواند کلیه مأموریت‌های یک هواپیمای ترابری-تاکتیکی را به خوبی و کامل انجام دهد. تغییرات این هواپیما نسبت به هواپیمای پایه در حوزه‌های پیکربندی، سازه، و سیستم‌های هیدرومکانیکی از جمله مکانیزم‌های سطوح کنترل، سیستم هیدرولیک، موتور کمکی، سیستم تهویه مطبوع، اینتریور و تجهیزات باربری و سیستم الکتریک بسیار گسترده و آشکار است.

مدیر عامل سازمان صنایع هوایی تشریح کرد: طول بدنه در این پرنده بیش از ۲ متر افزایش یافته و دم‌های عمودی و افقی نیز کاملاً تغییر یافته است و سازه و فضای داخلی هواپیما جدید و کاملاً بومی طراحی شده است که تمامی مدارک و نقشه‌ها بر اساس استاندارد هواپیماهای باربری است و در این زمینه یک نو آوری و تحول بزرگ رخ داده است.

امیر افشین خواجه فرد موتور هواپیما سیمرغ را برتر از موتور هواپیمای ایران -۱۴۰ دانست و افزود: موتور این پرنده نسبت به پلتفرم قبلی در بخش سوخت رسانی و کنترل الکترونیکی موتور یعنی سیستم فدک با اجرای سرویس‌های بولتن ارتقا پیدا کرده است و تمهیداتی برای ارتقا بعضی از پارامترهای عملکردی هواپیما در شرایط Hot & High (یعنی گرم و مرتفع) اندیشه شده است.

وی در ادامه گفت: کارایی این هواپیما مطابق با کتابچه‌های پروازی و تطابق نمودارهای کارایی آن با اعداد واقعی توسط تیم‌های کارشناسی سازمان هواپیمایی کشوری و نیروهای مسلح به اثبات رسیده و وزن برخاست و بار مفید قابل جابجایی و سقف پروازی مطابق نمودارهای مربوطه تأیید شده است.

امیر خواجه فرد با اشاره به شرایط جغرافیایی کشور و پراکندگی جمعیت در ایران و همچنین بروز شرایط غیر مترقبه مانند سیل و زلزله و دیگر حوادث غیر مترقبه اظهار داشت: این هواپیما با شرایط و قابلیت‌های خاص خود که یکی از آنها امکان نشست و برخاست در باندهای خاکی و ناهموار می‌باشد می‌تواند مجروحین، آسیب دیدگان و همچنین خودروها و تجهیزات امدادی را در کمترین زمان جا به جا کند.

وی با بیان اینکه انجام تست‌های پروازی مطابق با استاندارهای خاص و جهانی است، افزود: مطابق با دستورالعمل‌های استاندارد تدوین شده در اولین پرواز چرخ‌های هواپیما جمع نمی‌شود و هم چنین هواپیما دارای رنگ اولیه نمونه سازی می‌باشد که در تمامی دنیا در هنگام رونمایی و مراحل تست‌های پروازی این تست‌ها با زیر رنگ هواپیما انجام می‌شود.

امیر خواجه فرد تصریح کرد: طراحی هواپیمای ترابری سبک سیمرغ تحت نظارت مستمر سازمان هواپیمایی کشوری و براساس گواهینامه تشکیلات طراحی ( DOADesign Organization Approval-) که براساس مقررات ملی هواپیمایی کشوری جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. همچنین این هواپیما براساس قوانین کاربردی مربوط به هواپیماهای سنگین‌تر از ۵۶۷۰ کیلوگرم یا ۱۲۵۰۰ پوند (AP-25) طراحی شده است. به صورت خلاصه می‌توان گفت این هواپیما براساس مقررات محصولی سیستمی مربوط به کلاس خود، طراحی شده و در حال طی کردن فرآیند اخذ گواهینامه‌ی مربوطه می‌باشد.

مدیر عامل سازمان صنایع هوایی با تاکید بر اینکه این نوع هواپیما علاوه بر لجستیک نظامی، کاربرد ویژه ای در حمل و نقل تجاری و امداد رسانی در حوادث غیر مترقبه را نیز دارد، تصریح کرد: با توجه به قیمت تمام شده این هواپیما که در حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد قیمت مشابه‌های خارجی آن هزینه شده و با توجه به نیاز ۱۵۰ فروندی به این هواپیما در کشور، صرفه اقتصادی دارد.