به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، صفدر نیازی شهرکی در نود و هفتمین جلسه کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی که با حضور اعضا و نمایندگان دستگاه‌های ذیربط در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، گفت: گام اول اقدامات ما در حوزه مدیریت منابع آب باید این باشد که افکار عمومی جامعه به این باور برسند اوضاع آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی اصلاً خوب نیست.

وی افزود: گام دوم نیز هم‌صدایی حاکمیت در اجرای مصوبات است. یعنی صنف و تشکل‌های ما باید با هم هماهنگ شوند.

نیازی شهرکی بیان داشت: نگرانی که وجود دارد این است که گزارش‌های رسیده همه از چاه‌های مجاز است؛، ولی به همین میزان چاه غیرمجاز نیز وجود دارد. این یعنی کشاورز به باور شرایط خاص کشور نرسیده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: باید صاحبان چاه‌های مجاز را برای کنترل چاه‌های غیر مجازها به کمک بطلبیم چون ما برای مدیریت ۴۰۰ ۵۰۰ چاه غیرمجاز به تنهایی به موفقیت نمی‌رسیم.

وی اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود در صورت امکان ظرف دو سال با استفاده از ابزارهای نوین موجود یک دورنمای مکانی به سامانه پایش داده شود تا ۸۰ میلیارد مترمکعب آب که برای کشاورزی تأمین می‌شود، به صورت مداوم قابل رصد و مشخص باشد. با این امکان، میزان برداشت چاه‌های غیرمجاز نیز تعیین می‌شود.



سبزی: پیشنهاد بررسی وضعیت فرونشست‌ها در کارگروه سازگاری با کم آبی

کیومرث سبزی معاون بخش آب سازمان برنامه و بودجه با اشاره به گزارشات مربوط به فرونشست زمین اظهار داشت: موضوع فرونشست‌ها در دولت مطرح شده و یکی از موضوعات جدی است و طرحی هم کمیسیون کشاورزی در مجلس پیشنهاد داده که در حال بررسی است.

وی افزود: با توجه به اینکه مدیریت بحران فرونشست‌ها بر عهده بخش آب وزارت نیرو است، تصمیم بر این شد که این موضوع در کارگروه سازگاری با کم‌آبی مورد بررسی قرار گیرد، ولی جلسات و پیگیری‌های این موضوع پررنگ نبوده است.

سبزی گفت: خواستار این هستیم که برای جلوگیری از تشکیل کارگروه‌های موازی که ما به عنوان سازمان برنامه و بودجه با آن مخالف هستیم، موضوع فرونشست‌ها نیز به صورت جدی در دستور کار جلسات سازگاری با کم آبی قرار گیرد.

وی بیان داشت: در مورد قطع برق چاه‌هایی که برداشتی بالاتر از میزان پروانه بهره‌برداری داشته‌اند نیز پیشنهاد می‌دهیم که با توجه به عدم اجرای مصوبه قبلی کارگروه، به کشاورز فرصت داده شود تا تبعات اجتماعی طرح کاهش یابد.



وظیفه: بهره‌برداران باید نسبت به عواقب ناگوار برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی توجیه شوند

احد وظیفه رئیس مرکز هواشناسی کشور نیز در این جلسه بیان داشت: همه دشت‌های کشور با یک دستورالعمل اداره می‌شود این در حالی است که برخی از دشت‌های کشور وضعیت وخیمی دارند. بنابراین قانون باید محکم‌تر برخورد کند؛ چون شما سه سال به یک کشاورز فرصت اصلاح می‌دهید، ولی ممکن است برخی آبخوان‌ها حتی همین سه سال هم دوام نیاورند و وضعیت‌شان به گونه‌ای شود که دیگر قابل احیا نباشد.

وی افزود: نکته دیگر این است که اقدامات فقط محدود به جریمه شده است؛ به نظر می‌رسد که باید سایر اقدامات هم در کنار آن اعمال شود،. توجیه کاربران و بهره‌برداران می‌تواند بسیار مؤثر باشد چرا که اگر نسبت به ناگوار بود عواقب این کار توجیه نشوند، به دنبال راهکاری برای دور زدن قانون می‌گردند و کار را سخت‌تر می‌کنند.

وظیفه با تأکید بر اینکه اولویت بندی استان‌ها یک ضرورت است، خاطرنشان کرد: نکته‌ای که راجع به تخلفات باید یادآور شوم این است که اگر کشاورز تخلف می‌کند ما به ازای آن محصولی تولید می‌کند اما گاهی تخلف از نوع فروش آب است که تخلف سنگین‌تری است که برخورد با این نوع تخلف باید سنگین‌تر باشد.