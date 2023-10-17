«اقدامات اثرگذار»شعار دوره جدید کارگروه ملی سازگاری باکم آبی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نود و ششمین جلسه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی به منظور بررسی عملکرد کارگروه سازگاری با کم آبی استان قزوین در شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

در این جلسه که با حضور محمد جوان‌بخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد، گزارش وضعیت پهنه و نرخ فرونشست زمین استان قزوین توسط سازمان نقشه برداری و گزارش سازمان زمین‌‎شناسی در مورد وضعیت فرونشست زمین در این استان و گزارش کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان قزوین در مورد عملکرد برنامه سازگاری با کم‌آبی و پیشنهادات استان برای کنترل فرونشست در این جلسه توسط مسئولان مربوطه ارائه شد.

محمد جوان‌بخت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا در این جلسه اظهار داشت: مسئولیت کارگروه استانی سازگاری با کم‌آبی، استانداران محترم هستند و لازم است استانداری ساز و کار نظارت بر اجرای برنامه‌ها در استان‌ها طراحی و اجرا شود.

وی افزود: با توجه به حساسیت استان قزوین از نظر اهمیت و مشکلات بخش آب و آبخوان‌ها، لازم است که جلسات مربوط به برنامه سازگاری با کم‌آبی با دقت و حساسیت و در زمان مناسب در استان تشکیل شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب بیان داشت: آمار و ارقام ارائه شده در جلسه مسرت‌بخش است اما به نظر می‌رسد هدف‌گذاری به گونه‌ای بوده که آمار و ارقام پاسخگو نیست. چرا که این آمار و گزارش‌ها و مصوبات باید منجر به اتفاقات مثبتی در آبخوان‌ها می‌شد که هیدروگراف آبخوان دشت قزوین شرایط مطلوبی را نشان نمی‌دهد.

جوان‌بخت گفت: گزارش‌هایی که در مورد فرونشست زمین در قزوین ارائه شد، این مسئله را نشان نمی‌دهد. هر گزارش پیامی دارد و اگر پیام گزارش با آنچه که در استان اتفاق می‌افتد، فاصله داشته باشد پذیرش آن آسان نیست.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد که جلسات مربوط به کارگروه برنامه سازگاری با کم‌آبی استان‌ها هفته‌ای یکبار برگزار شود و شاید لازم باشد جلسه استان قزوین نیز دوباره تکرار شود تا عملکردها مورد بازنگری قرار گیرد.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا خاطرنشان کرد: با توجه به ساختار حوضه‌ای آب کشور، گزارش‌های کارگروه برنامه سازگاری با کم‌آبی استان‌ها پیش از جلسه توسط حوضه‌های آبریز مربوطه پایش شده و عملکرد برنامه‌ها مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد.

جوان‌بخت گفت: پیشنهاد من این است که سایر دستگاه‌های عضو کارگروه ملی و به‌خصوص وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت هم در پایش این گزارش‌ها مشارکت داشته باشند و کمک شود تا آثار و پیامدهای اقدامات به نحو مطلوبی، امیدآفرین باشد و به هدف گذاری انتهایی برنامه دولت نیز برسد.

وی افزود: دوره جدید فعالیت‌ها با شعار «اقدامات اثرگذار» پیش برود و تلاش کنیم تا اقدامات صورت گرفته واقعاً اثرگذار و محسوس باشد.

این گزارش حاکی است، در این جلسه محمدحسین عطایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی قزوین، صفدر نیازی‌شهرکی معاون وزیر نیرو در امور آب و خاک، وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور، مهدی رجحانی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین، سعید مردان مدیر مطالعات فنی و اقتصادی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و بنفشه زهرایی دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی نکاتی را در خصوص گزارش‌های ارائه شده بیان کردند.

زهرایی در پایان، پیشنهاد تصویب دستورالعمل ممنوعیت کف‌شکنی در دشت‌های ممنوعه بحرانی به مدت ۳ سال را مطرح کرد که مورد موافقت معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا قرار گرفت.

متن پیشنهادی این دستورالعمل در جلسات قبلی کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی مصوب شده بود و مقرر شد موضوع در استان بررسی و نتیجه به عنوان مصوبه کمیته تخصصی کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به دبیرخانه منعکس شود.

این گزارش حاکی است در این جلسه، صفدر نیازی‌شهرکی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، وحید قربانی مدیرکل دفتر فنی و برنامه‌ریزی عمرانی وزارت کشور، احد وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور، رضا شهبازی مدیرکل دفتر بررسی مخاطرات زیست‌محیطی و مهندسی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سعید مردان مدیر مطالعات فنی و اقتصادی صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، معصومه آمیغ‌پی رئیس اداره ترازیابی دقیق و تداخل‌سنجی راداری سازمان نقشه‌برداری، رضا سرافرازی مدیرکل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، صدیقه مدرس طباطبایی رئیس گروه منابع آب سازمان محیط زیست و نمایندگان وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز حضور داشتند.

همچنین کارشناسان و مدیران دستگاه‌های عضو کارگروه سازگاری با کم آبی استان قزوین نیز در جلسه حضور یافتند و گزارش عملکرد این استان را در اجرای برنامه سازگاری با کم آبی ارائه کردند.