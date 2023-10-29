اعتراض نیمکت پرسپولیس به محل قرارگیری هواداران ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و ملوان بندر انزلی قرار بود ساعت ۱۶ امروز با سوت وحید کاظمی در ورزشگاه سیروس قایقران آغاز شود. حضور انبوه مشتاقان به تماشای این دیدار باعث ورود بیش از حد معین تماشاگران دو تیم شد تا بخشی از جایگاه مربوط به طرفداران پرسپولیس نیز به ملوانی‌ها داده شود.

جایگاه هواداران پرسپولیس قرار بود پشت نیمکت این تیم نیز باشد که تعدادی از تماشاگران انزلی چی در آنجا حضور داشتند.

همین موضوع با اعتراض افشین پیروانی و یحیی گل محمدی روبرو شد تا آنها خواستار خالی بودن آن جایگاه را داشته باشند. همین امر باعث تأخیر ۲۱ دقیقه‌ای در آغاز مسابقه شد که به جابجایی طرفداران تیم ملوان از آن ناحیه اختصاص داشت.