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کد مطلب 5924963
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۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸

اتفاقی نادر در بازی ملوان و پرسپولیس؛ دلیل توقف بازی چه بود؟

اتفاقی نادر در بازی ملوان و پرسپولیس؛ دلیل توقف بازی چه بود؟

در دقیقه ۴۰ بازی پرسپولیس تهران با ملوان بندرانزلی بازی به دلیل فعال شدن بی‌موقع آب‌پاش‌های چمن متوقف شد.

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    نظرات

    • یحیی ترسو است وتیم را به حاشیه کشانده ومیترسن برو AE ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۸/۱۸
      0 0
      پاسخ
      یحیی ترسو است وتیم اگه یک گل میزنه میره لاک دفاع برو برو برو

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