دریافت 7 MB کد مطلب 5924963 https://mehrnews.com/x33nJD ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸ کد مطلب 5924963 فیلم ورزش فیلم ورزش ۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۸:۲۸ اتفاقی نادر در بازی ملوان و پرسپولیس؛ دلیل توقف بازی چه بود؟ در دقیقه ۴۰ بازی پرسپولیس تهران با ملوان بندرانزلی بازی به دلیل فعال شدن بیموقع آبپاشهای چمن متوقف شد. کپی شد مطالب مرتبط تساوی بدون گل پرسپولیس و ملوان در نیمه اول اعتراض نیمکت پرسپولیس به محل قرارگیری هواداران ملوان تشویق سرمربی پرسپولیس در انزلی/ تجمع پشت درهای سن سیروس ترکیب پرسپولیس برای دیدار با ملوان اعلام شد/ چشم بستن روی خاطیان! نقش یحیی در تنش میان سرخپوشان/ کار پرسپولیس در انزلی راحت نیست برچسبها فوتبال ملوان بندر انزلی تیم فوتبال ملوان انزلی باشگاه پرسپولیس زمین چمن
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