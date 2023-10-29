به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، نشست مشترک وزیر نیرو و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری با هدف تبیین راهکارها، اقدامات و برنامه‌های پیش رو و تحول در این حوزه برگزار شد.

این نشست با حضور روح الله دهقانی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو، مشایخ، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، نوربخش، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان آب، اقلیم و محیط زیست، زمانیان، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان انرژی و جمعی از معاونان و مدیران وزارت نیرو در محل معاونت علمی برگزار شد.

دهقانی با اشاره به تعامل سازنده و اثربخش میان معاونت علمی و ساختارهای مرتبط در وزارت نیرو در راستای پیشبرد طرح‌های فناورانه و نوآورانه، افزود: خوشبختانه ارتباط میان ستادهای توسعه فناوری و ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان بخشی معاونت علمی با وزارت نیرو، سازنده بوده و به تعریف و اجرای پروژه‌های نیازمحور در حوزه انرژی، آب و فاضلاب انجامیده است.

وی افزود: قرار است با بیان دیدگاه‌ها و تعریف راهکارهایی در ابعاد کلان، زمینه برای پیوند بیش‌تر زیست‌بوم فناوری، نوآوری و قتصاد دانش‌بنیان به حوزه نیرو و ایجاد یک خیزش فناورانه و نوآورانه در این حوزه فراهم شود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری، هدف از برپایی این نشست را هم‌اندیشی و زمینه‌سازی برای یک خیزش فناورانه در حوزه نیرو عنوان کرد و افزود: دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر خیزش علمی و فناورانه به کمک نسلی نو که به عنوان یک مطالبه جدی در دیدار اخیر نخبگان با ایشان مطرح شد با تعریف کلان‌پروژه‌ها، ایجاد سازوکارهای نوآورانه تامین مالی و تخصیص بازار به شرکت‌های دانش‌بنیان محقق می‌شود.

وی گفت: مقام معظم رهبری در این دیدار، به حرکتی که دو دهه پیش با عنوان جنبش نرم افزاری آغاز شد اشاره داشتند و برتری‌های علمی، جایگاه کشور در نیروی انسانی متخصص و دانشمندان برجسته را ماحصل این جنبش نرم افزاری دانستند و تاکید کردند که امروز به یک خیزش فناورانه و نوآورانه نیاز داریم. به نظر می‌رسد، این خیزش به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و راهکارهای نوآورانه با همکاری و حمایت همه بخش‌ها محقق خواهد شد به طوری که شاهد تحول در تمامی عرصه‌ها خواهیم بود.

رییس بنیاد ملی نخبگان، توسعه بازار، تعریف راهکارهای نوین مالی و تعریف پروژه‌های کلان و نیازمحور را از اولویت‌های معاونت علمی دانست و افزود: با توجه به عزم جدی معاونت علمی در تعریف سازوکارهای متنوع و گوناگون تامین مالی و همکاری نهادهای تامین مالی از جمله بانک‌ها از یک سو و بلوغ شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی که در حوزه‌های مختلف حرفی برای گفتن دارند از سوی دیگر، اکنون این فرصت فراهم است که کلان‌ترین و راهبردی‌ترین نیازهای کشور در حوزه‌های مختلف با کمک دستگاه‌های بهره‌بردار، تامین مالی مناسب و تخصیص بازار بالقوه به این شرکت‌ها تامین شود.

وی گفت: در حال حاضر باشگاه شرکت‌های دانش‌بنیان پیشران با بیش از ۷۶ عضو، تشکلی قدرتمند از شرکت‌های دانش‌بنیان فناور است که به درآمدهای فراتر از یک هزار میلیارد تومان رسیده و کاملاً متکی به بخش خصوصی هستند. این شرکت‌ها به جرم خوبی رسیده‌اند که استفاده از آن‌ها می‌تواند در همه حوزه‌ها و به طور اخص در حوزه نیرو، زمینه‌ساز یک تحول باشد.

دهقانی ادامه داد: به کمک این جرم ایجاد شده می‌توان در یک سری موضوعات که دغدغه و نیاز جدی صنعت برق و صنعت آب است، در ابعاد کلان یک تا پنج میلیون دلار با شرایط استاندارد مورد توافق طرفین، کلان‌پروژه‌هایی را تعریف کرد که تامین مالی صورت بگیرد و تضمین خرید داشته باشند. به طور مثال در حوزه معدن، موافقت تامین دامپ‌تراک ۱۲۰ تنی، الگویی موفق از مشارکت و همکاری بخش مصرف کننده با حمایت‌های معاونت علمی با تکیه به اختیارات حمایتی، سازوکارهای تامین مالی جدید و اختیارات قانونی از جمله اعتبار مالیاتی است که می‌تواند به عنوان الگویی برای همکاری در سایر حوزه‌ها باشد.

جذب نخبگان برای مدیریت دوره‌های آتی در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد

وزیر نیرو نیز طی سخنانی در این نشست، با اشاره به بهره‌مندی از توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حل مهم‌ترین نیازها و راهبردهای حوزه نیرو عنوان کرد: وزارت نیرو یکی از اصلی ترین اولویت‌های خود را استفاده از شرکت‌ها و روش‌های دانش‌بنیان برای پاسخ گفتن به مهم‌ترین پرسش‌ها و نیازهای حوزه نیرو قرار داده است. باید بتوانیم با استفاده از توانمندی این شرکت‌ها و محصولات و راهکارهای نوآورانه‌ای که ارائه می‌کنند، شرایط را به گونه‌ای مدیریت کنیم که اثرات ناترازی را در زندگی مردم به حداقل برسانیم.

محرابیان با اشاره به ایجاد زمینه مناسب برای نقش‌آفرینی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در طرح‌ها و کلان‌پروژه‌های حوزه نیرو افزود: بودجه‌ها و اعتبارات مناسبی به این طرح‌ها اختصاص داده شده و سهم شرکت‌های دانش‌بنیان از طرح‌های کلان و راهبردی وزارت نیرو افزایش داشته و اکنون به میزان قابل توجهی رسیده است.

وی با اشاره به ارائه نیازها از سوی وزارت نیرو به شرکت‌های دانش‌بنیان و ارائه راهکارها از سوی این شرکت‌ها افزود: در دوره‌ای می‌دیدیم که طرح‌ها و تحقیقات شرکت دانش بنیان بدون توجه به نیازهای بازار وزارتخانه بود، اما اکنون نیازها را اعلام می‌کنیم و شرکت‌ها، متناسب با نیازهای طرح شده، در مسیر ارائه ایده، پرورش آن و تجاری‌سازی پیش می‌روند که مورد حمایت وزارت نیرو نیز قرار می‌گیرد. امیدواریم با اتخاذ این راهبرد و به کمک توانمندی و نوآوری شرکت‌های دانش‌بنیان به پاسخ بسیاری از نیازهای حوزه نیرو دست پیدا کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به استفاده از ظرفیت نخبگان در ساختار مدیریتی آتی وزارت نیرو با همکاری معاونت علمی، بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی عنوان کرد: استفاده و جذب نخبگان به معنای شکار افراد نخبه با ویژگی‌های منحصر به فرد برای مدیریت سال‌های آینده و دوره‌های آتی، در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

وی افزود: افرادی که با صلاحیت کافی و بدون تکیه به هیچ گونه رانت جذب می‌شوند تا در تحول آینده وزارت نیرو تاثیرگذار باشند. در این برنامه با استفاده از ظرفیت نخبگان کشور صورت می‌گیرد، بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی با مجوز سازمان اداری استخدامی، نقش آفرین خواهند بود و مسیر تحول وزارت نیرو به کمک نیروهای مستعد جوان و حائز صلاحیت در قالب یک همکاری مشترک و بین دستگاهی فراهم خواهد شد.