طراحی دو سالن مجزا برای ارائه آثار هنرمندان معلول

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سومین دوره جشنواره بین‌المللی همام عصر امروز در سالن همایش‌های برج میلاد برگزار شد.

سید مجتبی موسوی رئیس هیات داوران سومین جشنواره همام در این نشست خبری گفت: مهم‌ترین ویژگی دوره سوم جشنواره حضور معلولان و توان‌یابان فعال در عرصه صنایع دستی و هنرهای تجسمی است. اضافه شدن صنایع دستی را می‌توان ویژگی و دستاورد جشنواره دوره سوم دانست.

وی با بیان اینکه همکاری وزارت میراث فرهنگی با شورای اجرایی این جشنواره بسیار ارزنده بوده است؛ گفت: اضافه شدن بخش رقابتی صنایع دست بدون همکاری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در بخش‌های مختلف امکان پذیر نبود.

موسوی با بیان اینکه جشنواره دو سالن نمایش برای ارائه آثار خواهد داشت؛ گفت: یک سالن برای ارائه آثار هنرمندانی است که با خلاقیت خود محصولاتی را تولید کردند و سالن دیگر برای ارائه آثار توان یابان هنرمندی است که از آثار هنری مطرح جهان الگو برداری کرده اند.

وی با اشاره به حضور هنرمندان معلول سراسر جهان در این رویداد گفت: ارائه آثار هنرمندان خارجی در کنار توان‌یابان کشورمان علاوه بر رشد روحیه معلولان کشورمان، به بهبود وضعیت معیشت این عزیزان و شکوفایی صنعت صنایع دستی منجر خواهد شد.