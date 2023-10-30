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۸ آبان ۱۴۰۲، ۸:۳۳

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی:

دانش آموزان نفرت و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کنند

دانش آموزان نفرت و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کنند

تبریز-نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی گفت: دانش آموزان ایران و سراسر جهان باید با اعلام همبستگی با دانش آموزان غزه، نفرت و انزجار خود را از رژیم نژادپرست و کودک کش صهیونیستی اعلام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در جمع دانش آموزان تبریزی که در مقابل بیت امام جمعه تبریز در حمایت و اعلام همبستگی با دانش آموزان فلسطینی تجمع کردند، اظهار کرد: دانش آموزان ایران و سراسر جهان باید با اعلام همبستگی با دانش آموزان غزه، نفرت و انزجار خود را از رژیم نژادپرست و کودک کش صهیونیستی اعلام کنند.

وی افزود: در شرایط دردناک فعلی جا دارد از ملت‌ها و دولت‌های آزاده به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، هنرمندان، ادبا و سایر مردم کشورها، انتظار داشته باشیم که با اعتراضات گسترده و فشارهای مضاعف به آمریکا و اسرائیل، امکان برقراری آتش بس فوری را فراهم کرده و کمک‌های انسان دوستانه خود را به سمت این مردم مظلوم گسیل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم ادامه داد: مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فلسطین هیچکدام در امان نیستند و مدام بمباران می‌شوند.

کد مطلب 5925068

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