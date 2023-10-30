دانش آموزان نفرت و انزجار خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در جمع دانش آموزان تبریزی که در مقابل بیت امام جمعه تبریز در حمایت و اعلام همبستگی با دانش آموزان فلسطینی تجمع کردند، اظهار کرد: دانش آموزان ایران و سراسر جهان باید با اعلام همبستگی با دانش آموزان غزه، نفرت و انزجار خود را از رژیم نژادپرست و کودک کش صهیونیستی اعلام کنند.

وی افزود: در شرایط دردناک فعلی جا دارد از ملت‌ها و دولت‌های آزاده به ویژه دانش آموزان، دانشجویان، هنرمندان، ادبا و سایر مردم کشورها، انتظار داشته باشیم که با اعتراضات گسترده و فشارهای مضاعف به آمریکا و اسرائیل، امکان برقراری آتش بس فوری را فراهم کرده و کمک‌های انسان دوستانه خود را به سمت این مردم مظلوم گسیل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم ادامه داد: مدارس، مساجد، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فلسطین هیچکدام در امان نیستند و مدام بمباران می‌شوند.