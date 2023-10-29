خشم معترضان پاکستانی از همدستی آمریکا و اسرائیل در بمباران غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، هزاران نفر از پاکستانی‌ها در اسلام آباد، پایتخت این کشور علیه بمباران فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی در غزه تظاهرات کردند.

معترضان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی، آمریکا را به «حمایت از متجاوز» در بمباران غزه متهم کردند. معترضان همچنین با در دست داشتن تصاویر و پلاکاردهایی درباره غزه، حمایت خود از مردم فلسطین در میانه بمباران رژیم صهیونیستی را اعلام کردند.

این تظاهرات در نزدیکی سفارت آمریکا در پاکستان برگزار شده است. پیش از این حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار برگزاری تظاهرات و راهپیمایی به سمت سفارت آمریکا در منطقه دیپلماتیک فوق امنیتی اسلام آباد شده بود، اما اقدامات شدید پلیس برای بستن مسیرهای منتهی به سفارت آمریکا باعث شد تا معترضان پاکستانی تظاهرات خود را در خیابان نزدیک سفارت آمریکا برگزار کنند.

همزمان با فراخوان تظاهرات ضد آمریکایی در پاکستان، سفارت آمریکا برای شهروندان آمریکایی مقیم اسلام آباد توصیه‌ای صادر کرد و خواستار توقف موقت «سفرهای غیرضروری آمریکایی‌ها به پاکستان شد». این سفارتخانه توصیه کرد که آمریکایی‌ها در پاکستان از حضور در تجمعات عمومی بزرگ خودداری کنند و امنیت خود را در نظر داشته باشند.

«سراج الحق»، رهبر حزب جماعت اسلامی که در این تظاهرات شرکت کرده بود، گفت: «فقط ارسال دارو و کالاهای کمکی نه کافی است و نه تنها وظیفه جهانیان به ویژه حاکمان مسلمان است.» وی از رهبران جهان اسلام خواست تا برای غزه قیام کنند و به جای اینکه برده آمریکا بمانند به خدا توکل کنند. وی گفت: «جماعت اسلامی تا زمانی که فلسطینیان سرزمین خود را آزاد کنند، به بلند کردن صدای خود برای فلسطینیان ادامه خواهد داد.»

یکی دیگر از احزاب مذهبی پاکستان با نام «جمعیت علمای اسلام» راهپیمایی عظیمی را در شهر کویته در جنوب غربی پاکستان برگزار کرد که رهبر آن «مولانا فضل الرحمن» همبستگی و حمایت خود را از غزه‌ها اعلام کرد.

حمایت جهانی از فلسطین همچنان ادامه دارد و هزاران نفر در شهرهای مختلف جهان در تظاهرات حمایت از نوار غزه شرکت کردند. روز گذشته نیز تعداد زیادی از حامیان فلسطین به خیابان‌های لندن پایتخت انگلیس آمده و با برگزاری تظاهراتی اعتراض آمیز علیه اشغالگران قدس خواستار برقراری آتش بس در نوار غزه شدند. بر اساس اعلام رسانه‌ها، تظاهرات شنبه در لندن پس از آن برگزار شد که اشغالگران قدس از قبل اعلام کردند که در حال گسترش عملیات زمینی علیه مردم مظلوم غزه هستند. همچنین هزاران نفر ازمسلمانان ایالت مرکزی هند، روز شنبه در اعتراض به کشتار بی رحمانه اسرائیل در غزه به خیابان‌ها آمده و راهپیمایی کردند.

دیروز همچنین مردم در استانبول ترکیه تظاهرات گسترده‌ای را در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار کردند. حامیان فلسطین در استانبول نیز مقابل کنسولگری رژیم صهیونیستی تظاهرات کردند. منابع رسانه‌ای گزارش دادند که مردم خشمگین ترکیه در حمایت از مردم بی دفاع غزه حتی به تجهیزات اینترنتی «استارلینک» ایلان ماسک که از جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به غزه حمایت کرده، رحم نکردند و به تجهیزات نصب شده آن در استانبول حمله کردند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی ترکیه نشان می‌دهد که شهر استانبول شاهد ناآرامی بی سابقه‌ای در واکنش به کشتار بی رحمانه مردم غزه است.