به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، همزمان با فاجعه بمباران بیمارستان معمدانی در غزه که بیش از ۵۰۰ شهید غیرنظامی از میان شهروندان فلسطینی را به همراه داشت، بسیاری از سفارتخانه‌های آمریکا و سایر کشورهای غربی در منطقه شاهد اعتراضات و تظاهرات شهروندان بود.

در قطر، تظاهرات ضدآمریکایی و ضداسرائیلی مقابل سفارت آمریکا در محکومیت بمباران بیمارستان معمدانی در غزه برگزار شد و در نوع خود یک تظاهرات بی نظیر بود، چون تا کنون سابقه نداشته در قطر تظاهرات شبانگاهی و خودجوش مقابل سفارت آمریکا برگزار شود.

تظاهرات کنندگان در عراق هم در محکومیت بمباران بیمارستان معمدانی در غزه در تلاش برای یورش به سفارت آمریکا بودند که نیروهای پلیس مانع آن‌ها شدند.

تظاهرات گسترده مردم تونس نیز مقابل سفارت فرانسه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه برگزار شد و پلیس ناگزیر به پراکنده کردن معترضان در ساعات بامدادی همزمان با اوج گیری اعتراضات شد.

حتی برخی منابع اعلام کردند که سفارت رژیم صهیونیستی در ترکیه به تسخیر تظاهرات کنندگان درآمده است، اگرچه پلیس معترضان را سپس متفرق کرد.

در لبنان نیز خیل عظیم تظاهرات کنندگان در محکومیت حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی و جنایات آن علیه مردم غزه، به سمت سفارت آمریکا در بیروت حرکت کردند و جمعیت ده‌ها هزار نفری شعارهای ضدآمریکایی مقابل سفارت آمریکا سر دادند. منابع خبری اعلام کردند که تظاهرات کنندگان لبنانی در تلاش برای عبور از موانع فلزی مقابل سفارت آمریکا بودند و حتی بعضی از آن‌ها توانستند از آن عبور کنند. همچنین تظاهرات موتوری لبنانی‌ها به سمت سفارت آمریکا در محکومیت بمباران بیمارستان معمدانی غزه برگزار شد و ارتش لبنان ناچار شد تمامی راه‌ها به سمت سفارت را مسدود کند. همچنین تظاهرات کنندگان علیه بمباران بیمارستان معمدانی در غزه، پرچم حماس و فلسطین را روی دیوار سفارت آمریکا در بیروت برافراشتند.

از سوی دیگر مردم خشمگین اردن سفارت رژیم صهیونیستی را در امان به آتش کشیدند. به دنبال تظاهرات خشم اردنی‌ها در واکنش به نسل‌کشی فلسطینیان در بیمارستان معمدانی غزه، ارتش اردن تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف سفارت رژیم صهیونیستی در امان برای محافظت از آن اتخاذ کرد.

همچنین «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا در اولین واکنش به فاجعه بمباران بیمارستان معمدانی غزه توسط جنگنده‌های صهیونیستی مدعی شد که احساس خشم و ناراحتی عمیق دارم.

این در حالی است که روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا اعلام کرد بمبی که با آن بیمارستان معمدانی در غزه مورد حمله قرار گرفت، بمب آمریکایی MK-۸۴ بوده است.

بمب مارک ۸۴ (Mark ۸۴)، یک بمب سقوط آزاد چندمنظوره ساخت آمریکا است که حدود یک تن وزن داشته و قدرت تخریب بسیار بالایی دارد.

خبرنگار بی بی سی هم می‌گوید که با توجه به حجم انفجار بسیار سخت است که آن را چیزی جز موشک اسرائیلی بدانیم.

از سوی دیگر، بنا به اعلام منابع آمریکایی، سفر «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا به اردن لغو شد و کاخ سفید اعلام کرد که بایدن سفر خود را به اردن پس از مشورت با پادشاه این کشور لغو کرده است. کاخ سفید با اشاره به اینکه بایدن راهی تل آویو شده، تاکید کرد که او کشتار فلسطینیان در بیمارستان غزه را صمیمانه تسلیت می‌گوید.

همزمان وزیر امور خارجه اردن هم اعلام کرد که نشست چهارجانبه چهارشنبه در امان را لغو کردیم. وزیر خارجه اردن در گفتگو با الجزیره بیان کرد: «تصمیم گرفتیم این نشست چهارجانبه را لغو کنیم، زیرا واشنگتن قادر به اتخاذ تصمیم توقف جنگ نیست. این تصمیم با مشورت تشکیلات خودگردان و قاهره و رایزنی با واشنگتن اتخاذ شده است.» به گفته وزیر خارجه اردن بمباران بیمارستان معمدانی در غزه جنایتی وحشیانه است که به هیچ وجه نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد و سفر روز چهارشنبه رئیس جمهور آمریکا به اردن انجام نخواهد شد.

اردن هم در پی بمباران وحشیانه بیمارستان معمدانی در غزه در این کشور ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد.

دیده‌بان حقوق بشر نیز اعلام کرد که کشتن بیش از ۵۰۰ نفر در بیمارستان معمدانی در غزه جنایتی غیر قابل توصیف است.

گروه‌های مقاومت در لبنان و یمن به جنایت بزرگ بمباران بیمارستان غزه واکنش نشان دادند.

انصار الله یمن در واکنش به بمباران بیمارستان معمدانی غزه گفت: «اسرائیل تمامی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته و تنها با زور و قدرت باید با آن تعامل کرد.»

حزب الله لبنان نیز اعلام کرد که جنایت بیمارستان معمدانی نقاب از چهره کریه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و همپیمانش واشنگتن برداشت. به گفته حزب الله، پیام ما واضح و روشن است، این روزی است که رخدادهای زیادی در پی آن در مسیر مقاومت و انتقام‌گیری از ظالمان خواهد آمد.