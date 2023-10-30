به گزارش خبرگزاری مهر، سعید منتظر المهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا طی یادداشتی گفت: تقویت فرهنگ مردم مداری و دفاع از وطن، ثمرات بسیج دانش آموزی است.

جزئیات یادداشت سخنگوی پلیس به مناسبت ۸ آبان ماه شهادت محمد حسین فهمیده؛ روز نوجوان و بسیج دانش آموزی به شرح ذیل است؛

جوانمردی به سن و سال نیست؛ محمد حسین فهمیده نوجوان ۱۳ ساله به راستی دفاع از مام وطن را با هبه جان خودش، به خوبی معنا کرد؛ او حماسه‌ای سترگ آفرید و نام خود را جاودانه کرد.

اگر بخواهیم حدیث حضرت امیرالمومنین مبنی بر این که «قلب نوجوان، همچون زمین ناکِشته است که هر چه در آن افکنده شود می‌پذیرد» را ملاک عمل قرار دهیم به طور حتم با پراکندن بذر توجه و اعتماد به نفس در میان دانش آموزانِ جسور، نسلی پویا، متفکر و متعقل تربیت خواهد شد.

نسل نوجوانان و جوانان ما نسلی آرمانی و بلندپرواز است؛ آرمانی از جنس انسانیت و اخلاق.

بی شک دانش آموزان تجلی بخشِ فرداهای روشن این مرز و بوم هستند و با بسیج امکانات و بهره گیری از توانایی‌ها، اراده‌ها را به منصه ظهور می‌رسانند؛ شور و شعور و اراده‌ی دانش آموزان که در قالب بسیج دانش آموزی متبلور می‌شود، زلال و ناب است.

فرهنگ مردم مداری، دفاع از وطن، حفظ و پاسداری از همه ارزش‌های والای انسانی و اخلاقی می‌تواند از ثمرات بسیج دانش آموزی باشد؛ این نوجوانان تبدیل به الگو های ملی و بین المللی می‌شوند؛ با قابلیت و خلاق.

انسجام بین علم و عمل را از همین سنین می‌توان در بسیج دانش آموزی، به نظاره نشست؛ ایجاد و حفظ روحیه همیاری، سلحشوری، دفاع از آب و خاک، مسئولیت پذیری، بالا بردن بنیه علمی دانش آموزان و حرکت عمیق و مداوم برای دستیابی به قله‌های عظمت و افتخار، در همین نهادهای دانش آموزی تقویت و تکثیر می‌شود.

از میان همین نوجوانان است که کارشناسانِ متخصص، متعهد، بصیر و آگاهی روانه میزهای خدمت به جامعه می‌شوند که بتوانند از میزان کمبودها و مشکلات بکاهند و بالندگی و شکوفایی وطن را تضمین کنند.

خاطرمان جمع است وقتی با برنامه‌های هدفمند و منسجم نوجوانانمان را تربیت می‌کنیم؛ نتیجه چیزی جز امیدواری دوستان و ترس دشمنان نخواهد بود؛ این دانش آموزانِ نوجوان سکان داران وحدت و مقاومت هستند که درس شجاعت و ایستادگی به سایر هم نسلان خود می‌دهند.

ما ضمن زنده نگاه داشتن نام و یاد نامداران شهید به ویژه دانش آموزانِ دلاوری که از قله‌های دفاع مقدس هستند، برخود فرض می‌دانیم که شانه به شانه‌ی نسل متهور، خردمند و ممتازمان، حرکت کنیم؛ بی‌گمان ایرانی یکپارچه، مستقل، قانونمند پیش رویمان است.